Геннадий Федынич: В Беларуси еще никто не отменял Конституцию 7 4.12.2018, 18:01

2,425

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Декрет о «тунеядцах» противоречит главному закону страны.

"Люди, которые попали в базу "тунеядцев", но не считают себя таковыми, могут обращаться к нам, мы дадим юридические советы", - говорит «Радыё Рацыя» советник-консультант профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Напомним, что в Беларуси с 1 декабря запустили базу «незанятого в экономике населения». Те, кто попал под декрет о "тунеядцах", и при этом имеют в собственности квартиры, с 1 января следующего года будут оплачивать по полному тарифу горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 года - газо- и теплоснабжение. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич уже назвала, сколько человек находится в вышеупомянутой базе - около 500 тысяч человек.

Как рассказал Геннадий Федынич:

- Я сейчас задаюсь вопросом: а почему насчитали только полмиллиона "тунеядцев"? Почему не миллион? Хотя, насколько я понял, в Беларуси еще никто не отменял Конституцию, где четко записано, что принудительный труд в стране запрещен. Сейчас власть любой ценой хочет заставить людей работать за небольшие деньги. Но так не получится, так как в первую очередь нужно, чтобы была мотивация. Наши люди не ленивые, они работали бы, но не каждый хочет за месяц работы получать 250-300 рублей. Вот в чем главная проблема! Посмотрел бы я на чиновников, если бы у них был такой заработок. Да и многие чиновники - еще те "тунеядцы".

- На ваш взгляд, 500 тысяч "дармоедов" в базе - это реальные цифры?

- Полагаю, что в эту базу заложили данные из Фонда социальной защиты, а также с ЖЭСов. Но, повторюсь, вопрос не в этом. Такая инициатива однозначно будет негативно воспринята людьми, неужели власти это непонятно? Если будут обращения людей, которые не согласны с решением, мы завалим письмами соответствующие комиссии, пусть разбираются. Потому что вопросов по-прежнему остается больше, чем ответов. Пусть обращаются к нам, мы дадим юридические советы. А ситуации у каждого могут быть совершенно разные. Также будем выходить с предложениями организовывать "круглые столы" с комиссиями в регионах, где найти работу проблематично. Посмотрим, пойдут ли они на это.