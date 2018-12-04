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В Италии задержали нового лидера группировки «Коза Ностра»

  • 4.12.2018, 18:10
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Сеттимино Минео
Фото: AFP

Сеттимино Минео предъявлено обвинение в мафиозной деятельности.

В Италии задержан новый лидер сицилийской группировки "Коза Ностра". Сицилийское ведомство по борьбе с мафией во вторник провело задержание 46 членов "Коза Ностры", включая их предводителя Сеттимино Минео. Им предъявили обвинения в незаконном хранении оружия, вымогательстве и мафиозной деятельности, сообщает "Радио Свобода".

 Следствие полагает, что 80-летний Сеттимино Минео возглавил "Коза Ностру" в ноябре прошлого года – после смерти предыдущего главы группировки Тото Риины. Минео ранее был известен сицилийским правоохранительным органам. Он приговаривался к тюремному заключению дважды – на 5 и 11 лет по обвинению в мафиозной деятельности.

Преступная организация "Коза Ностра" появилась на Сицилии в начале XIX века. Сначала она занималась защитой владельцев апельсиновых плантаций и крупных земельных участков, но с XX века начала заниматься бандитизмом. Организация состоит из нескольких групп, которых называют "семьями". Их возглавляет так называемый "крестный отец".


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