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«Андрей Битов вынес приговор хипстерско-эстетской фейсбучной тусовке»

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  • 4.12.2018, 18:31
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Андрей Битов

Мы так и продолжаем брать по карточкам с барского стола отмеренные граммы свободы.

Скончавшийся вчера большой русский писатель Андрей Битов еще в 60-е, когда никаким интернетом и не пахло, вынес жестокий приговор всей нашей интеллигентско-оппозиционной, хипстерско-эстетской фейсбучной тусовке, существовавшей тогда в кухонном формате. Справедлив ли он, судите сами, пишет в "Фейсбуке" российский социолог Игорь Эйдман

"Вам кажется, вы – духовны и потому свободны. Но и ваш протест, и ваша смелость, и ваша свобода отмерены вам, как по карточкам. Все вы хором обсуждаете те кости, которые кидают вам сверху...  Однако самостоятельность и свежесть своей независимости дано вам обнаружить лишь по отношению к позволенному. Вы будете читать «Улисса» в 1980 году, и спорить, и думать, что вы отвоевали это право… Это я вам говорю во второй половине пятидесятых – а вы проверьте. Тут-то конец света и поспеет. Представляете, конец света, а вы не успели Джойса достать...  Мысль о вашей зависимости вам недоступна".

Так и продолжаем брать по карточкам с барского стола отмеренные граммы свободы; гадать запретят ли Фейсбук, разрешат ли очередной митинг или премьеру Серебренникова. А в этом время страна ведет как минимум две агрессивные войны; бомбит, убивает, захватает в заложники. И конец света, ядерный апокалипсис еще вероятнее, чем во времена молодого Битова.


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