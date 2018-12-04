Руководителем Банка развития назначен Андрей Жишкевич

Руководителем Банка развития назначен Андрей Жишкевич1
- 4.12.2018, 18:35
До настоящего времени Жишкевич возглавлял «МТБанк».
Президент Беларуси дал согласие на назначение Андрея Жишкевича председателем правления Банка развития. Об этом сообщила сегодня пресс-служба диктатора.
При рассмотрении кадрового вопроса Лукашенко отметил, что на должность было много кандидатур, однако Андрея Жишкевича рекомендовали глава Нацбанка и министр финансов.
Правитель выразил уверенность, что банк продолжит занимать активную позицию с точки зрения реализации важных для развития страны проектов.
В том числе одним из основных направлений останется поддержка экспорта. Речь, в частности, шла о возможном финансировании проектов по развитию торговли со странами Африки.