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Руководителем Банка развития назначен Андрей Жишкевич

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  • 4.12.2018, 18:35

До настоящего времени Жишкевич возглавлял «МТБанк».

Президент Беларуси дал согласие на назначение Андрея Жишкевича председателем правления Банка развития. Об этом сообщила сегодня пресс-служба диктатора.

При рассмотрении кадрового вопроса Лукашенко отметил, что на должность было много кандидатур, однако Андрея Жишкевича рекомендовали глава Нацбанка и министр финансов.

Правитель выразил уверенность, что банк продолжит занимать активную позицию с точки зрения реализации важных для развития страны проектов.

В том числе одним из основных направлений останется поддержка экспорта. Речь, в частности, шла о возможном финансировании проектов по развитию торговли со странами Африки.


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