Эксперт Евросуда: Лондон может отказаться от Brexit
- 4.12.2018, 18:45
Лондон может в одностороннем порядке отказаться покидать ЕС, пока соглашение с Брюсселем не заключено официально.
Лондон может в одностороннем порядке отказаться от выхода Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзит"). Об этом генеральный адвокат Европейской судебной палаты (ЕСП) в Люксембурге Мануэль Кампос Санчес-Бордона, заявил во вторник, 4 декабря. По его словам, подобный шаг возможен до того, как Брюссель и Лондон официально заключат соглашение о "Брекзите", передает DW.
Санчес-Бордона ссылается на Венскую конвенцию о праве международных договоров, а также на Договор о Европейском Союзе. В соответствии со статьей 50 этого документа, государство - участник ЕС может сообщить о "своем намерении" выйти из его состава.
В свою очередь, Еврокомиссия и Совет Европейского Союза считают, что процедура выхода может быть остановлена только единогласным решением Совета ЕС.
Эксперт ЕСП представил свое разъяснение после того, как к Люксембургу обратились представители шотландского суда. Заключительные ходатайства экспертов Европейского суда носят рекомендательный характер, судьи не обязаны их исполнять.
Голосование по "Брекзиту" пройдет 11 декабря
25 ноября главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе поддержали 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза, который был согласован 13 ноября. Кроме того, на встрече была подписана политическая декларация, регулирующая отношения между ЕС и Лондоном после "Брекзита".
4 декабря в британском парламенте начались пятидневные дебаты, а 11 декабря в Палате общин состоится голосование по выходу Великобритании из состава Евросоюза. Наблюдатели отмечают, что многие британские депутаты настроены голосовать против соглашения. Великобритания планирует выйти из ЕС 29 марта 2019 года.
Today, MPs will begin 5 days of debates on the Withdrawal Agreement and the UK-EU future relationship. Read our latest Insight to see what we expect to happen in the lead-up to the "meaningful vote” and afterwards https://t.co/CADwsOoVIJ#Brexit pic.twitter.com/RUZW9bQjqB— Commons Library (@commonslibrary) 4 декабря 2018 г.