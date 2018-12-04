Эксперт Евросуда: Лондон может отказаться от Brexit 4.12.2018, 18:45

Лондон может в одностороннем порядке отказаться покидать ЕС, пока соглашение с Брюсселем не заключено официально.

Лондон может в одностороннем порядке отказаться от выхода Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзит"). Об этом генеральный адвокат Европейской судебной палаты (ЕСП) в Люксембурге Мануэль Кампос Санчес-Бордона, заявил во вторник, 4 декабря. По его словам, подобный шаг возможен до того, как Брюссель и Лондон официально заключат соглашение о "Брекзите", передает DW.

Санчес-Бордона ссылается на Венскую конвенцию о праве международных договоров, а также на Договор о Европейском Союзе. В соответствии со статьей 50 этого документа, государство - участник ЕС может сообщить о "своем намерении" выйти из его состава.

В свою очередь, Еврокомиссия и Совет Европейского Союза считают, что процедура выхода может быть остановлена только единогласным решением Совета ЕС.

Эксперт ЕСП представил свое разъяснение после того, как к Люксембургу обратились представители шотландского суда. Заключительные ходатайства экспертов Европейского суда носят рекомендательный характер, судьи не обязаны их исполнять.

Голосование по "Брекзиту" пройдет 11 декабря

25 ноября главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе поддержали 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза, который был согласован 13 ноября. Кроме того, на встрече была подписана политическая декларация, регулирующая отношения между ЕС и Лондоном после "Брекзита".

4 декабря в британском парламенте начались пятидневные дебаты, а 11 декабря в Палате общин состоится голосование по выходу Великобритании из состава Евросоюза. Наблюдатели отмечают, что многие британские депутаты настроены голосовать против соглашения. Великобритания планирует выйти из ЕС 29 марта 2019 года.