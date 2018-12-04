Топ-10 влиятельных женщин мира по версии Forbes

Топ-10 влиятельных женщин мира по версии Forbes1
- 4.12.2018, 19:01
Лидером списка в восьмой раз стала канцлер Германии Ангела Меркель.
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира. Лидером списка в восьмой раз стала канцлер Германии Ангела Меркель. Кто вошел в топ-10 — в обзоре РБК.
Ангела Меркель
Возраст: 64
Должность: канцлер ФРГ
Место в предыдущем рейтинге: 1-е
Тереза Мэй
Возраст: 62
Должность: премьер-министр Великобритании
Место в предыдущем рейтинге: 2-е
Кристин Лагард
Возраст: 62
Должность: глава Международного валютного фонда
Место в предыдущем рейтинге: 8-е
Мэри Барра
Возраст: 56
Должность: глава General Motors
Место в предыдущем рейтинге: 5-е
Эбигейл Джонсон
Возраст: 56
Должность: глава фонда Fidelity Investments
Место в предыдущем рейтинге: 7-е
Мелинда Гейтс
Возраст: 54
Должность: глава благотворительного фонда Cochair
Место в предыдущем рейтинге: 3-е
Сьюзен Войжитски
Возраст: 50
Должность: главный исполнительный директор YouTube
Место в предыдущем рейтинге: 6-е
Ана Ботин
Возраст: 58
Должность: председатель совета директоров финансово-кредитной группы Santander
Место в предыдущем рейтинге: 9-е
Мэриллин Хьюсон
Возраст: 64
Должность: глава Lockheed Martin
Джинни Рометти
Возраст: 61
Должность: президент IBM
Место в предыдущем рейтинге: 10-е