Топ-10 влиятельных женщин мира по версии Forbes 1 4.12.2018, 19:01

Лидером списка в восьмой раз стала канцлер Германии Ангела Меркель.

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных женщин мира. Лидером списка в восьмой раз стала канцлер Германии Ангела Меркель. Кто вошел в топ-10 — в обзоре РБК.

Ангела Меркель

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Возраст: 64

Должность: канцлер ФРГ

Место в предыдущем рейтинге: 1-е

Тереза Мэй

Фото: Toby Melville / Reuters

Возраст: 62

Должность: премьер-министр Великобритании

Место в предыдущем рейтинге: 2-е

Кристин Лагард

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Возраст: 62

Должность: глава Международного валютного фонда

Место в предыдущем рейтинге: 8-е

Мэри Барра

Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Возраст: 56

Должность: глава General Motors

Место в предыдущем рейтинге: 5-е

Эбигейл Джонсон

Фото: Brian Snyder / Reuters

Возраст: 56

Должность: глава фонда Fidelity Investments

Место в предыдущем рейтинге: 7-е

Мелинда Гейтс

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Возраст: 54

Должность: глава благотворительного фонда Cochair

Место в предыдущем рейтинге: 3-е

Сьюзен Войжитски

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Возраст: 50

Должность: главный исполнительный директор YouTube

Место в предыдущем рейтинге: 6-е

Ана Ботин

Фото: Paul Hackett / Reuters

Возраст: 58

Должность: председатель совета директоров финансово-кредитной группы Santander

Место в предыдущем рейтинге: 9-е

Мэриллин Хьюсон

Фото: Carlos Barria / Reuters

Возраст: 64

Должность: глава Lockheed Martin

Джинни Рометти

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Возраст: 61

Должность: президент IBM

Место в предыдущем рейтинге: 10-е