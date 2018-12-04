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Самолет Лукашенко никто не захотел покупать

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  • 4.12.2018, 19:09
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Фото: Владимир Чуденцов, TUT.BY

Заявлений от участников аукциона нет.

Аукцион по продаже самолета, на котором раньше летал Александр Лукашенко, не состоится. Нет заявлений от участников. Планировалось, что он пройдет 5 декабря, передает tut.by.

— Торгов не будет. Нет заявлений на участие в аукционе, — рассказали в Минском городском центре недвижимости.

Напомним, ранее стало известно, что в Минске на аукцион выставили TУ–154M с регистрационным номером EW–85815, на котором раньше летал Александр Лукашенко, а затем — члены правительства.

Самолет выпустили в 1995 году. Начальная цена — 4 292 900 рублей (2 017 000 долларов). Выставила лот на аукцион авиакомпания «Белавиа».

До этого самолета Лукашенко летал на Ту–134А с с регистрационным номером СССР–65149. Сейчас основной самолет диктатора — Boeing-767 в ВИП-компоновке.


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