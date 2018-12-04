закрыть
4 декабря 2018, вторник, 20:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Нефтяной союз России и ОПЕК дал трещину

  • 4.12.2018, 19:43

Стороны не могут договориться о том, насколько сокращать добычу нефти.

Новая сделка Россия и ОПЕК по сокращению добычи нефти ради стабилизации цен, рухнувших на 30% за два месяца, находится под угрозой.

За три дня до финальных переговоров в Вене, где состоится саммит ОПЕК с участием еще 10 стран, присоединившихся к нефтяному пакту, ключевые участники соглашения не смогли договориться о том, какой объем убрать с рынка, передает finanz.ru.

ОПЕК оценивает избыточную добычу в 1,4 млн баррелей в сутки на 2019 год, но новая сделка может быть отложена из-за позиции России, которая не желает существенно уменьшать производство, сообщили Reuters источники, знакомые с ходом дискуссии.

По их словам, состоявшаяся накануне встреча технического комитета, который должен вынести рекомендации нефтяным министрам, проходила в напряженной обстановке, и согласовать позиции не удалось. Переговоры закончились без вынесения рекомендаций, подтвердил ТАСС источник, близкий к Минэнерго РФ.

За последние полгода Россия взвинтила добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки и вышла на постсоветский рекорд, качая 11,4 млн баррелей ежедневно.

В ОПЕК предлагают российским нефтяникам убрать с рынка 250-300 тысяч баррелей в день, но российская делегация настаивает, что объем должен быть меньше вдвое - примерно 140 тысяч баррелей.

Суммарно сокращение должно составить 1,3 млн баррелей в день, считают в ОПЕК.

По оценке картеля, в 2019 году мировой спрос на нефть увеличится лишь на 1,29 млн баррелей в сутки, тогда как только в США добыча подскочит на 2 млн баррелей в день. С учетом других не входящих в картель стран рынок получит 2,3 млн баррелей нового предложения, из которых 40% превратятся в излишки, которые будут давить на цены и переполнять хранилища.

По оценке Минэнерго США, избыток нефти станет рекордным с 2015 года, когда цена Brent рухнула до 12-летнего минимума в 27 долларов за баррель.

Погрязшие в спорах нефтедобывающие страны могут отложить сделку на один-два месяца, говорит источник Reuters.

Фактически ситуация сведется к игре «кто моргнет первым»: и ОПЕК, и России придется терпеть снижение нефтяных цен.

Без сделки стоимость барреля может рухнуть до 50 долларов, прогнозирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Болевой порог для Кремля отметка - 48,8 доллара за бочку Urals. На таком уровне балансируется российские бюджет 2019 года.


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип