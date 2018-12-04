Нефтяной союз России и ОПЕК дал трещину 4.12.2018, 19:43

Стороны не могут договориться о том, насколько сокращать добычу нефти.

Новая сделка Россия и ОПЕК по сокращению добычи нефти ради стабилизации цен, рухнувших на 30% за два месяца, находится под угрозой.

За три дня до финальных переговоров в Вене, где состоится саммит ОПЕК с участием еще 10 стран, присоединившихся к нефтяному пакту, ключевые участники соглашения не смогли договориться о том, какой объем убрать с рынка, передает finanz.ru.

ОПЕК оценивает избыточную добычу в 1,4 млн баррелей в сутки на 2019 год, но новая сделка может быть отложена из-за позиции России, которая не желает существенно уменьшать производство, сообщили Reuters источники, знакомые с ходом дискуссии.

По их словам, состоявшаяся накануне встреча технического комитета, который должен вынести рекомендации нефтяным министрам, проходила в напряженной обстановке, и согласовать позиции не удалось. Переговоры закончились без вынесения рекомендаций, подтвердил ТАСС источник, близкий к Минэнерго РФ.

За последние полгода Россия взвинтила добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки и вышла на постсоветский рекорд, качая 11,4 млн баррелей ежедневно.

В ОПЕК предлагают российским нефтяникам убрать с рынка 250-300 тысяч баррелей в день, но российская делегация настаивает, что объем должен быть меньше вдвое - примерно 140 тысяч баррелей.

Суммарно сокращение должно составить 1,3 млн баррелей в день, считают в ОПЕК.

По оценке картеля, в 2019 году мировой спрос на нефть увеличится лишь на 1,29 млн баррелей в сутки, тогда как только в США добыча подскочит на 2 млн баррелей в день. С учетом других не входящих в картель стран рынок получит 2,3 млн баррелей нового предложения, из которых 40% превратятся в излишки, которые будут давить на цены и переполнять хранилища.

По оценке Минэнерго США, избыток нефти станет рекордным с 2015 года, когда цена Brent рухнула до 12-летнего минимума в 27 долларов за баррель.

Погрязшие в спорах нефтедобывающие страны могут отложить сделку на один-два месяца, говорит источник Reuters.

Фактически ситуация сведется к игре «кто моргнет первым»: и ОПЕК, и России придется терпеть снижение нефтяных цен.

Без сделки стоимость барреля может рухнуть до 50 долларов, прогнозирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Болевой порог для Кремля отметка - 48,8 доллара за бочку Urals. На таком уровне балансируется российские бюджет 2019 года.