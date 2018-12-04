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В Борисове взорвался жилой дом

  • 4.12.2018, 19:56
Фото: mchs.gov.by

После взрыва дом загорелся и рухнул.

4 декабря в 15:56 спасателям сообщили, что в Борисове на улице Адамовича прогремел взрыв в жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС.

На месте вызова спасатели обнаружили, что после взрыва дом загорелся и рухнул. Под завалами нашли мужчину. Бригада скорой медпомощи госпитализировала его в больницу.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Причина происшествия устанавливается. Дом для дальнейшего проживания непригоден. Кстати, при взрыве и пожаре был поврежден легковой автомобиль, который стоял возле дома.

Фото: mchs.gov.by

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