В Борисове взорвался жилой дом
- 4.12.2018, 19:56
После взрыва дом загорелся и рухнул.
4 декабря в 15:56 спасателям сообщили, что в Борисове на улице Адамовича прогремел взрыв в жилом доме, сообщает пресс-служба МЧС.
На месте вызова спасатели обнаружили, что после взрыва дом загорелся и рухнул. Под завалами нашли мужчину. Бригада скорой медпомощи госпитализировала его в больницу.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Причина происшествия устанавливается. Дом для дальнейшего проживания непригоден. Кстати, при взрыве и пожаре был поврежден легковой автомобиль, который стоял возле дома.