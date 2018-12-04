Порошенко: Выборы президента Украины пройдут 31 марта 4.12.2018, 20:08

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ПЕТР ПОРОШЕНКО

Президент Украины заявил, что «гарантирует» проведение выборов президента 31 марта 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко на встрече со студентами и Ивано-Франковске 4 декабря заявил, что президентские выборы в Украине пройдут 31 марта, если не будет открытой вооруженной агрессии против страны. Его выступление транслировал канал "112 Украина".

"Я, как президент, гарантирую, что они пройдут именно в этот день. Единственное, что этому может помешать, – это открытая вооруженная наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищать государство", – сказал глава украинского государства.

Он напомнил, что 3 декабря внес в Верховную Раду законопроект, позволяющий провести местные выборы даже во время военного положения.

"Мы защищаем украинскую землю, защищаем конституционные права и свободы граждан, включая избирательное право", – добавил Порошенко.

26 ноября – на следующий день после того, как Россия захватила катера Военно-морских сил Украины "Бердянск" и "Никополь", буксир "Яны Капу", а также 24 украинских военнослужащих, – Верховная Рада поддержала указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в 10 областях на 30 суток.

Военное положение введено в Украине с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года.

Также 26 ноября депутаты проголосовали за назначение президентских выборов на 31 марта 2019 года. 28 ноября соответствующее постановление подписал спикер парламента Украины Андрей Парубий.