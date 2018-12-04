Помпео дал России 60 дней на выполнение договора о ракетах 3 4.12.2018, 20:54

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Майк Помпео

Он призвал Москву признать нарушения и вернуться к соблюдению ДРСМД.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США перестанут соблюдать положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение 60-ти дней, если Россия не вернется к исполнению взятых на себя обязательств, передает РБК со ссылкой на Reuters.

В течение этого срока Вашингтон не будет испытывать или развертывать новые системы вооружений, которые по своим характеристикам подпадают под действие ДРСМД. Дальнейшие шаги США определит по итогам консультаций с европейскими союзниками, заявил госсекретарь.

Он добавил, что только Россия может спасти договор, признав нарушения и начав снова соблюдать его положения.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что Россия развернула ракетную систему, запрещенную договором, — 9М729. Из-за этого США намерены выйти из ДРСМД, добавил он.

Россия озабочена возможным выходом США из договора, это может иметь серьезные последствия для безопасности в Европе и в мире, неоднократно подчеркивали в Кремле.

Судьбу договора Владимир Путин и Дональд Трамп планировали обсудить на прошедшем в Буэнос-Айресе саммите G20, но отдельная встреча двух президентов сорвалась в последний момент. Трамп аргументировал ее отмену столкновением между российскими пограничниками и украинскими военными кораблями близ Керченского пролива.