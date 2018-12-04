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ГАИ опубликовала видео погони со стрельбой на МКАД

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  • 4.12.2018, 21:04
  • 1,706

Минчанин в сопровождении гаишников въехал в Минск со стороны Гродненской трассы М6.

Днем 3 декабря после 14.00 часов в ГАИ посыпались звонки от очевидцев, мол по трассе гонит неадекватный водитель, создавая аварийные ситуации. Под Воложином, недалеко от деревни Маньковщина, водитель буса «Мерседес Бенц Спринтер» все-таки совершил ДТП, но тут же помчал дальше, в сторону Минска. ГАИ выехали вслед за нарушителем, а звонки о «неадеквате» все поступали, сообщают в УВД Минского облисполкома.

Догнать нарушителя удалось гаишникам Воложинского РОВД, но на требования об остановке водитель буса только ускорился, началось преследование. В границах Минского района в погоню включились еще два автонаряда ГАИ.

Сопровождаемый красно-синими мигалками бус «долетел» до МКАД. Здесь гаишники приняли решение стрелять по колесам: прозвучали три предупредительных выстрела, были прострелены задние колеса буса, но остановил 47-летнего «неадеквата» только… столб и ограждения из металла на улице Родошковичской.

За рулем оказался минчанин с 2 промилле в крови, против него составлено несколько протоколов.


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