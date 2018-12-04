закрыть
4 декабря 2018, вторник, 22:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

НАТО готовит комплексный ответ на агрессию РФ в Керченском проливе

  • 4.12.2018, 21:32
  • 1,271

Страны НАТО подготовят коллективный ответ на агрессивные действия РФ против украинских моряков в районе Керченского пролива.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после завершения министерской встречи НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Есть два момента, которые мы четко определили во время заседания с участием украинского министра: полное единство в том, что российские действия были противозаконными и неприемлемыми, и то, что политика сдерживания должна быть восстановлена", - сказал Помпео.

Он призвал Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков, которых удерживают на российской территории.

"И мы разработаем коллективный ответ, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение просто неприемлемо", - добавил госсекретарь.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что НАТО вскоре объявит о новых практических шагах по усилению присутствия в Черном море.


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип