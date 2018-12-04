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Изъятый у российского инвестора долгострой на Революционной выставили на аукцион

  • 4.12.2018, 21:41
Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Объект неустановленного назначения выставлен на торги с начальной ценой около 1,8 миллиона долларов.

В Минске выставили на аукцион долгострой на Революционной, 24а, где планировали возвести шестиэтажный апарт-отель. После того как власти изъяли у застройщика объект, для него ищут нового инвестора. Об аукционе сообщается на сайте Мингорисполкома.

Застройщиком отеля было ООО «Текстур» с российским капиталом. На Революционной, 24а, инвестор планировал реконструировать здание и построить апарт-отель на шесть этажей с кафе-баром. Сдать объект планировали еще в 2015 году.

Но планы так и не были реализованы, а в 2017 году стало известно, что Мингорисполком изъял у застройщика этот объект. В июне 2018 г. стройка была законсервирована, а теперь объявлен аукцион по продаже долгостроя.

Этот объект неустановленного назначения выставлен на торги с начальной ценой около 3,87 млн рублей, или примерно 1,8 миллиона долларов. За такие деньги предлагается выкупить недострой и право аренды земельного участка на пять лет для его обслуживания.

Таким был вид на стройку в 2015 году, когда подходил к концу срок сдачи
Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Общая площадь объекта — 2574 кв.м. Кирпичное здание без кровли состоит из 5 надземных этажей и 2 подземных. Готовность объекта 58%.

Стоит заметить, что арендуемая земля — с ограничениями. Как нам пояснял ранее главный инженер КУП «Мінская спадчына» Михаил Жих, недострой не является исторической ценностью, поскольку это новодел. Но строится здание в исторической среде, которая попадает под охранную зону как историческая застройка.

Такой отель здесь собирался построить застройщик «Текстур»
Иллюстрация с сайта varabyeu-engineering.com

Согласно условиям аукциона, покупатель должен разместить здесь торговый объект, выставочно-музейный, культурно-развлекательный или общепит. Также в течение двух лет необходимо разработать и утвердить проектную документацию в полном объеме, а приступить к работам — в течение шести месяцев после утверждения проекта.

Кроме всего прочего покупатель должен возместить балансодержателю «Мінскай спадчыне» затраты на консервацию и проведение рыночной оценки объекта. Это обойдется в сумму 146 067 рублей 24 копейки.

Напомним, что компания-застройщик «Текстур» аффилирована с российской компанией «Манолиум Процессинг», которая должна была застроить территорию троллейбусного депо на Машерова, но по решению города лишилась этого участка. О конфликте мэрии и московской компании мы писали в 2017 году. Тогда «Манолиум Процессинг» готовила судебные иски к Беларуси и Мингорисполкому, в том числе иск на 36,7 млн долларов за экспроприацию объекта на Революционной, 24а.

Аукцион пройдет 4 января 2019 года в 15.00 по адресу: г. Минск, улица К. Маркса, 39, зал аукционов.


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