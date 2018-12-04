Милиция снова пришла к бывшему политзаключенному Дмитрию Полиенко 1 4.12.2018, 22:15

Дмитрий Полиенко

Фото: spring96.org

Это уже вторая попытка милиционеров опросить активиста.

Вечером 4 декабря к гражданскому активисту Дмитрию Полиенко пришли милиционеры, чтобы «опросить его и составить протокол». Видео с беседы с милиционерами Полиенко опубликовал в своем «Фейсбуке».

Это уже вторая попытка милиционеров опросить активиста. На прошлой неделе милиционеры уже задерживали Полиенко – и тоже за пропуск лекций. Тогда на активиста составили два протокола и назначили суд на 6 декабря, передает «Белсат».

После освобождения из колонии в октябре этого года бывшему политзаключенному назначили посещать лекции по трудоустройству. Дмитрий Полиенко на них не ходит, так как считает это нарушением его прав.

«Я подавал жалобу в ГУВД на их действия, еще не пришел даже ответ, а они все цепляются», – рассказал Дмитрий сегодня в стриме.

В октябре 2016-го Полиенко осудили на 2 года лишения свободы с отсрочкой за якобы нападение на милиционера во время велосипедного пробега «Критическая масса», который прошел в Минске.

В прошлом году Полиенко снова арестовали: 7 апреля 2017 г. суд отменил отсрочку и отправил активиста отбывать остаток срока в Бобруйскую колонию.

В колонии Полиенко регулярно помещали в штрафной изолятор, администрация также давила на него психологически.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Полиенко узником совести.