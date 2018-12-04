Всемирный банк предсказал россиянам бедность и дальнейшее повышение налогов 4.12.2018, 23:24

В ближайшие три года российская экономика будет расти втрое медленнее развивающихся стран.

При этом снизить уровень бедности вдвое, согласно майскому указу Владимира Путина, до 2024 года не сможет, передает finanz.ru.

Такой прогноз дает Всемирный банк в опубликованном во вторник докладе о перспективах экономики РФ.

Успехи России в диверсификации экономики остаются «скромными», пишут эксперты банка: за последние 4 года ее место в глобальных производственных цепочках не претерпело изменений. 59% экспорта приходится на углеводороды, еще 10% - на металлы и лишь 7,6% относится к продукции высоких переделов - машинам и оборудованию.

Производственная база продолжает сжиматься: занятость в промышленных отраслях с 2013 года сократилась на 3,5%, а в сельском хозяйстве - рухнула на 15%.

При таких вводных в 2018-20 гг российский ВВП будет расти на 1,5-1,8% (против 4,6% у развивающихся стран в среднем), что не позволит существенно увеличить доходов беднейшей прослойки населения.

Сейчас 12,4% россиян, или 18,1 млн человек, живут за чертой официальной нищеты - с месячным доходом меньше 10444 рублей.

К 2024 году в зоне бедности будет оставаться каждый десятый в России (10,2%), прогнозирует ВБ: это в 1,5 раза больше, чем требует майский указ.

И хотя в стране действуют программы помощи малоимущим, 4 из 5 рублей, выделенных на эти цели, растворяются в никуда: лишь 20% итоговой суммы доходит до людей, подсчитал ВБ.

Новым ударом по кошелькам обернется повышение НДС: оно отнимет еще 1% от реальных располагаемых доходов населения, рухнувших на 11% за время кризиса.

Будучи налогом на потребление, НДС, как правило, бьет по самым бедным, напоминает ВБ: но в России этот эффект сгладят налоговые льготы, действующие в том числе для продуктов питания.

Именно они остаются главным резервом правительства, который может быть использован для дальнейшего повышения доходов бюджета, предупреждают в банке: чтобы «мобилизовать ресурсы», власти могут отменить льготные ставки, а также пойти на дальнейшее повышение акцизов на табачную продукцию.

Копить резервы Россию заставляют внешние факторы, которые, как отмечает ВБ, «остаются по большей части неблагоприятными».

«Возможное расширение санкций и геополитическая напряженность транслируются в высокую неопределенность, которая давит внутренний спрос», - говорится в докладе: в «коктейль» добавляются торговые войны и ужесточение денежной политики на Западе.

Растущая доля государства в экономике также несет дополнительные риски, в первую очередь по обязательствам банковской системы, которая, как пишет ВБ, остается «стабильно слабой». Доля плохих активов на балансах достигает 10,4%, что вдвое выше показателя в среднем по БРИКС (4,6%).