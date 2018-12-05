Госдеп США: Последствия и боль для России будут расти 5.12.2018, 8:04

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Фото: EPA

РФ должна немедленно освободить захваченных украинских моряков.

Россия должна освободить членов экипажей захваченных украинских кораблей, иначе "будут последствия и боль со временем будет расти". Об этом сказал представитель Государственного департамента на брифинге, сообщает liga.net.

"Я думаю, было последовательное послание россиянам по всем формам агрессивного поведения, и это не будет исключением", - добавил он.

В Государственном департаменте также отметили, что российское правительство рассматривает Украину как очень уязвимую цель и разными путями пытается подорвать надежность демократических институций.

"Мы закатали рукава и ежедневно работаем, чтобы сделать Украину и ее институции более устойчивыми к атакам", - заявили во внешнеполитическом ведомстве США.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен.