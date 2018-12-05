Лукашенко: Я к компьютеру и не подхожу 5.12.2018, 8:23

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Фото: Дмитрий Азаров/«Коммерсантъ»

Диктатор рассказал, что IT-продукция – это «как трактор».

Об этом Лукашенко рассказал в большом интервью российскому пропагандисту, ведущему телеканала «Россия» Сергею Брилеву, сообщает tut.by.

Диктатор заявил, что в нашей стране и раньше уделяли внимание развитию IT-сферы.

— Мы работали на подряде, на субподряде, где-то что-то создавали. К белорусам едут — дешево, сердито. И мы для этих компаний определенные продукты создавали. Сейчас мы начали создавать в целом продукт. Вот как трактор — здесь создали и продали. И мы хотим не только часть какую-то этого продукта создавать, допустим, для «Майкрософта» или «Моторолы» какой-то и так далее. Мы хотим продавать целым, создав продукт. Он гораздо дороже, и эффект мы уже видим какой.

Лукашенко рассказал также, как встречался с представителями IT-сферы.

— И мы потихоньку шли к этим блокчейнам, криптовалютам, дошли до них. И остановились. Я пригласил айтишников: они все плачутся там, в средствах массовой информации, вплоть до оппозиционных, что-то им не хватает. Я собрал их и спрашиваю: ну, вы же яйцеголовые, умные все, чего вы плачете, с чем вы пришли?

Смотрят на меня. Вот я вам, говорю, даю полгода срок, напишите все, что вы хотите, что вам сегодня мешает работать в Беларуси. Да, мы продвинутые и прочее. Время прошло, во что-то уперлись, что-то мешает. Ну, скажите? Я не настолько продвинут.

Я-то, говорю, и к компьютеру не подхожу, есть у меня кому работать с этим компьютером, и дома он уже в 15 лет разбирается во всем, и здесь на работе.

— Коля, сын? — уточнил Брилев. Лукашенко ответил утвердительно и продолжил, что к работе над законами подключили экономическую часть правительства.

— Занялись. Через полгода приносят. <…> И я, не глядя, образно говоря, все подписал.