«Народ предъявит свой декрет настоящим тунеядцам» 5.12.2018, 8:43

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И отбиться от рассерженных граждан бумажками уже не получится.

«Обновленная версия декрета №3 записала в базу «тунеядцев» полмиллиона белорусов», - пишет в статье для издания «Новы Час» общественный активист, бывший политзаключенный Николай Дедок.

«Прежде всего, откуда такие большие цифры? Очевидно, власть, точнее, разработчики декрета из Министерства труда, решили пойти по принципу «лучше пусть останется, чем не хватит» и занали в базу всех, о ком неизвестно, что они не «тунеядцы». А вы уже, мол, доказывайте, что «не верблюды». С белорусской спецификой цифра получилась гигантской. Ведь в ней оказались и студенты, которые учатся за границей, и белорусы, которые за границей работают, и люди, которые работают, но неофициально», - пишет активист.

«В то же время студенты, люди, которые не могут найти работу по специальности и люди, работающие за рубежом - это те, кого ни с моральной, ни с экономической точки зрения «тунеядцами» назвать нельзя. И они, конечно, будут воспринимать этот статус, которым их наградило государство, как явную несправедливость», - считает Николай Дедок.

Немалое (в абсолютных цифрах) количество людей пойдет по кабинетам выяснять, с какого перепуга их записали в базу. Разработчикам декрета, министрам, их заместителям и помощникам - это же не им разгребать горы бумажек и общаться с разъяренными гражданами!

К чему же декрет точно приведет, так это к еще большему напряжению в обществе - в виде поляризации и роста недоверия или даже враждебности к государству…

Раньше или позже репрессивных возможностей на его сдерживание может уже не хватить. И тогда народ предъявить свой Декрет настоящим тунеядцам. И отбиться от него бумажками уже не получится», - считает активист.