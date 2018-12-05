Яцек Чапутович: Странам НАТО стоит пересмотреть строительство «Северного потока–2» 5.12.2018, 8:52

После Черного моря, Россия может начать агрессивные действия и в Балтийском.

После обстрела и захвата Россией украинских кораблей необходимо пересмотреть будущее газопровода Nord Stream II. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в преддверии встречи глав дипломатий НАТО в Брюсселе. Вопрос угрозы со стороны России станет главной темой первого дня саммита, сообщает «Радио Польша».

«Мы обсудим эту тему, возможно, эта дискуссия убедит страны НАТО пересмотреть строительство Nord Stream II. Если Россия таким образом защищает свою инфраструктуру на Азовском море, она точно также может защищать свою газовую инфраструктуру на Балтийском море. В каком-то смысле это проблема в международных отношениях», - сказал глава польского МИД.

Напомним, на прошлой неделе Североатлантический альянс призвал Россию вернуть украинские захваченные корабли и освободить арестованных моряков. В НАТО также заверили в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.