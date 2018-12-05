Каждый сможет подать в суд на авторов декрета о «тунеядцах» 5.12.2018, 8:55

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Фото: svaboda.org

Борьба с декретом – дело всех людей доброй воли.

С 1 декабря в Беларуси начала действовать так называемая база данных по «тунеядцам».

А уже 2 декабря министр труда и социальной защиты Ирина Костевич заявила, что в списки «тунеядцев» включены 500 тысяч граждан страны.

Возникает вопрос: насколько сам этот декрет является законным и смогут ли полмиллиона человек предъявить иск белорусским властям? Сайт Charter97.org обратился к профессору, заслуженному юристу, экс-судье Конституционного суда Беларуси Михаилу Пастухову:

- Такого рода акты не являются конституционными, поскольку вообще не уважают права человека как высшую ценность в обществе. А этот принцип закреплен Конституцией.

Кроме того, декрет принуждает всех людей к труду, игнорируя такие понятия, как право на выбор труда, право на справедливую зарплату, право на свободное трудоустройство с учетом всех интересов работника.

В нарушение Конституции у нас в стране установлен примат государства над личностью. Граждане фактически переведены в положение рабов.

- Министр Костевич заявила, что в базы «тунеядцев» попали 500 тысяч человек. Насколько законно включать людей без их ведома в подобные списки?

- С правовой точки зрения, оценку людям можно давать только в случае, если уже доказано совершение ими неправомерных действий. Но когда людей заносят в списки по непонятно каким критериям, унижая их достоинство и переводя в позорную категорию под названием «тунеядцы», здесь можно усомниться в законности таких действий.

Составление этих списков – это вторжение в личную жизнь граждан с ее оценкой по непонятным критериям.

Меня очень удивила озвученная Костевич цифра в полмиллиона человек. Я думал, что осталось максимум 50 тысяч граждан, которые по каким-то причинам не работают в трудоспособном возрасте.

Но 500 тысяч – это ошеломляющая цифра. Думаю, что в нее включены те сотни тысяч белорусских мужчин, которые выехали в поисках лучшей доли в другие страны.

Включать всех этих людей в базу «тунеядцев» - не просто крайне неуважительно. С юридической точки зрения нужно ставить вопрос о правомерности самой этой базы. Это то же самое, что без решения суда причислить людей к категории осужденных, пораженных в правах. Либо в целом не рассматривать часть людей как граждан, а считать их каким-то плебсом. Власть показала, что относится к части граждан как к древнеримскому плебсу – низшему сословию, которое ничего не имеет.

Такое отношение к людям в современных условиях недопустимо.

- Насколько законно отнимать у части граждан страны социальные права из-за того, что они официально не работают?

- Самый важный конституционный принцип – это принцип равенства всех граждан перед законом. Никто не должен не иметь каких-то льгот и преимуществ. И в то же время никто не должен быть дискриминирован по каким-то критериям.

В данном случае люди ставятся в неравное положение при том, что они не совершили никаких противоправных действий, не понесли никакого наказания, в их отношении не выносилось никакого приговора.

Просто кто-то их включил не в ту «шкалу ценностей» – и люди попали в категорию изгоев. И в довершение к этому с них еще взыскивают какие-то суммы. На мой взгляд, это нарушает главные положения Конституции о недопустимости дискриминации по какому-либо критерию.

В данном случае происходит дискриминация по признаку занятости в экономике. Но мы не обязаны этому подчиняться. Мы люди и мы имеем право жить так, как считаем нужным. Что для нас государство? Это какой-то дядя, надсмотрщик, который пытается сделать нас военнопленными и диктовать свои условия, определяя, с кого будут взыскивать больше или меньше. За что? Почему? Однозначно можно сказать – это форма дискриминации по отношению к значительной категории граждан.

- Какие нормы международного права нарушает декрет о «тунеядцах»?

- В первую очередь, этот декрет нарушает основной постулат, закрепленный в статье номер один Всеобщей декларации прав человека, 70-летие принятия которой мы будем праздновать 10 декабря этого года.

Этот постулат гласит: «Все люди рождаются свободными и равными. Они имеют одинаковое для всех человеческое достоинство и не могут подвергаться дискриминации».

Это краеугольный камень Всеобщей декларации прав человека декретом Лукашенко нарушен. Все люди рождаются свободными. Значит, они могут сами решать, как им жить, жить ли в этой стране или уехать из нее на заработки или насовсем. И власть должна уважать права и достоинство всех граждан, а не зачислять их в различные категории и подвергать незаконным ограничениям.

- Можно ли бороться за отмену декрета о «тунеядцах», используя нормы международного права?

- Что касается различных международных судебных инстанций, например международного трибунала в Гааге, то туда, по общим правилам, могут обращаются только государства. Например, туда может обратиться белорусское государство после того, как освободится от диктатуры.

Для граждан Беларуси не сегодняшний день есть одна международная инстанция, куда они могут обращаться – это комитет ООН по правам человека в Женеве. Правда в своем отчете перед КПЧ ООН в октябре этого года власти Беларуси заявили, что отказываются исполнять его решения.

Другое дело, что после смены власти белорусское государство может обратиться в международный трибунал в Гааге. Правда, на сегодняшний день Беларусь не утвердила устав Международного уголовного суда и не является его членом. Поэтому вначале надо будет ратифицировать этот устав, но это займет совсем короткое время. После этого можно решать вопрос – направлять лиц, нарушивших международные правовые нормы, в Гаагу или вершить свое национальное правосудие.

А ряд «правовых» актов, изданных белорусской властью, в том числе декрет о «тунеядцах», являются правонарушающими, и за их подписание определенные лица должны нести ответственность. Например, по статье «злоупотребление властью». По большому счету, любой районный суд может принять к рассмотрению иск против любого акта властей, нарушающего права и свободы граждан. Это следует из статьи 60 Конституции. Другое дело, что сейчас суды отказываются рассматривать подобные иски, ссылаясь якобы на «неподведомственность».

Но в свободной Беларуси каждый сможет подать в любой районный суд на авторов незаконных актов, в том числе декрета о «тунеядцах». Также рассмотрение этих дел может стать компетенцией Конституционного суда – после того, как он будет восстановлен в новых условиях и полномочия будут расширены. Он сможет тогда пересмотреть любые правовые акты, которые действовали в Беларуси со дня провозглашения ее суверенитета.

А сейчас вопрос в том, что полмиллиона наших сограждан оказались в категории изгоев, с которыми власть пытается свести счеты. Это должно стать сигналом для юристов, правозащитников и всех людей доброй воли. Нужно объединиться и решать, как бороться с незаконным декретом о «тунеядцах».