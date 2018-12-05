Водители: Люди столько не зарабатывают, чтобы платить за техосмотр 5.12.2018, 8:59

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Белорусы возмущены «охотой» ГАИ на машины без техосмотра и дорожного сбора.

«Конец года, план нужен скорее всего», – преимущественно так объясняют гомельчане необычную активность местных гаишников за последние недели. Ежедневно инспекторы штрафуют около двухсот водителей, которые не имеют разрешения на допуск к участию в дорожном движении, так как не заплатили дорожный сбор, сообщает «Белсат».

Федор Сухов, объединение «За Авто», рассказывает:

«По Гомельской области полторы тысячи – это фантастическая цифра, хотя бы потому, что за неделю, это нужно заниматься не безопасностью движения, а отлавливать тех, кто не уплатил налог».

Величина дорожного сбора на автомобиль начинается с 73,5 рублей и зависит от того, принадлежит ли транспортное средство юридическому или физическому лицу, а также от веса машины. Если же авто относительно новое – сбор нужно заплатить сразу за два года.

Из-за того, что с 2014-го года дорожный налог привязали к техническому осмотру автомобиля, многие из водителей просто перестали проходить техосмотр, чтобы не оплачивать этот сбор. Жители Гомеля объясняют:

«Люди прошли бы техосмотр, если бы не налог. Техосмотр не проблема, и каждый в этом заинтересован, а налог не все хотят платить, потому что не видят смысла».

«Люди столько не зарабатывают, чтобы платить, если бы зарплаты были больше – платили бы люди».

«Заработная плата низкая, у людей просто нет денег».

И отсутствие денег – это не единственная причина, почему водители не хотят платить дорожный сбор. По мнению водителей, эти средства идут не по назначению.

«Выезжая со станции технического обслуживания, мы выезжаем не на хорошую дорогу, а преимущественно на дороги с аварийными участками. Заплатив налог, ездишь по этим дорогам и чувствуешь себя ущемленным в правах и обманутым», – говорит водитель.

Телефон пресс-службы Гомельского управления внутренних дел не отвечает, поэтому мы не имеем официального объяснения, почему, вместо того, чтобы проверять зимнюю резину, как делают в остальных областях в эти дни, гомельские гаишники охотятся на неплательщиков.

Но представитель объединения «За Авто» Федор Сухов считает, что активные действия на Гомельщине могут быть пробой перед тем, как начать такую акцию по всей стране:

«В Минской области больше всего зарегистрировано автомобилей – около 700 тысяч. Трогать автомобилистов Минска и Минской области немного побаиваются. После того, как «прошерстят» по регионам, доберутся и до Минской области».

В следующем году планируют отвязать дорожный налог от техосмотра и сделать возможным его поэтапную оплату. Но вложить дорожный сбор в стоимость топлива, как в большинстве стран, не планируют. А пока по нашим не очень хорошим дорогам ездят тысячи автомобилей без технического осмотра.