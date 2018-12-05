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«Государство выделило школе лишь пару банок краски, остальное — сами!»

  • 5.12.2018, 9:42

У чиновников Минобразования явные проблемы с математикой.

После статьи о поборах в детском саду, читательница «Салідарнасці» решила рассказать о том, как с этим делом обстоят дела в школе.

Дети Натальи (имя изменено) ходят в столичную школу города Минска. Женщина признается, что с каждым годом оплачивать пребывание ребенка в «бесплатном» учреждении становится все сложнее.

— Дорого обходится даже само питание. В месяц на завтраки старшего сына уходит около 60 рублей, и отказаться нельзя. А поскольку сын — старшеклассник, да еще и занимается музыкой, то приходится и обедать. В итоге питание в школе только одного ребенка обходится в 130 рублей. Хорошо, что младшая дочь в первом классе и завтракает бесплатно.

Но больше всего Наталью возмущает постоянный сбор денег на нужды класса и школы.

«Раньше деньги собирал только родительский комитет, а после вмешательства Минобра стал тянуть еще и попечительский совет»

Собеседница вспоминает, что не так давно Министерство образования пыталось решить проблему поборов в школьных и дошкольных учреждениях, поручив сбор средств попечительскому совету и исключительно за счет добровольных перечислений. Однако ситуацию это только усугубило.

— Раньше деньги собирал только родительский комитет, а после вмешательства Минобра стал тянуть еще и попечительский совет, — возмущается Наталья. — Ничего себе хорошо придумали! Поборы удвоились. Теперь родительский комитет собирает на подарки учителям и детям к праздникам, нужды класса, ремонт. А попечительский совет просит сдавать деньги на обустройство школы.

Например, в школе, где учатся дети читательницы, попросили перечислить 2 базовые величины — почти 50 рублей.

— Да, они подчеркивают, что сбор средств добровольный, но при этом всегда давят на жалость, рассказывая, как страдают наши детишки на необустроенном стадионе или как на голову им сыплется штукатурка в библиотеке, — отмечает собеседница.

Наталья показала сообщение, в котором представитель попечительского совета объясняет необходимость перечислений. Вот, что там сказано:

«На сегодняшний день ситуация с финансированием школы за счет госбюджета просто ужасная. За последний год за счет бюджета школе было выделено всего несколько банок краски. У нас в школе есть несколько помещений, где необходим ремонт, есть 2 кабинета информатики, один из которых практически не работает из-за морально устаревшего оборудования, старый и необорудованный стадион и библиотека с потолками, с которых сыпется штукатурка. В самом плачевном состоянии на сегодняшний день находится библиотека, куда ходят наши дети. Там стоит мебель пятидесятилетней давности…»

— То есть, вы понимаете: родители регулярно платят налоги, а их хватило только на пару банок краски для школы? По-моему, у чиновников явные проблемы с математикой! — возмущается Наталья.

Платить или не платить в такой ситуации — вопрос непростой:

— С одной стороны, это наши дети и их комфорт и безопасность. Но, с другой стороны, мы сейчас перечислим деньги, школа отремонтирует классы, а после какая-нибудь проверка из министерства посмотрит и решит, что выделяемых ими средств вполне достаточно и еще больше сократит финансирование. Ну а, в-третьих, у меня банально нет столько денег.

А вот почему этих денег нет, Наталья объясняет еще одним видом поборов.

— Ведь помимо выплат на расчетный счет школы приходится еще и постоянно сдавать в родительский комитет. В конце учебного года – непременно на ремонт класса, в середине – то на двери, то на парты, то на шкафчики. Даже на такие мелочи, как вода, стаканчики, туалетная бумага, салфетки и то собирают родители. Прибавьте к этому подарки учителям на все праздники, фотографии, экскурсии, — перечисляет женщина. — Сейчас вот сдаем на украшение класса к новому году!

По мнению собеседницы, от многих трат можно было бы отказаться. Однако не всегда родители адекватно воспринимают свое участие в школьной жизни.

— Некоторые считают, что если ты не сдашь деньги на подарок директору, то твой ребенок будет ходить в двоечниках, — отмечает Наталья.

Иногда доходит до абсурда.

— В каждом классе есть такие активные мамаши, которые готовы покупать своим детям только самое лучшее и дорогое. Стоит попросить снизить аппетиты – возмущению нет предела: мол, вы хотите сэкономить на собственном ребенке, — говорит собеседница. — У нас дошло до того, что первоклашек везут отмечать Новый год в крутой столичный клуб. На представление на одного человека собирают по 40 рублей! И конечно, твоему ребенку будет обидно, если остальные поедут, а он нет. Приходится сдавать. Выпускной, наверное, уже будет на Ибице, не меньше!

Всего же с начала года (а прошло только 2,5 месяца) Наталья отдала на школьные нужды около 200 рублей. И это не считая питания детей и разных экскурсий и мероприятий.

— И пусть только кто-нибудь после этого заикнется, что у нас бесплатное образование! — подытоживает собеседница.


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