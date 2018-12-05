Андрей Пионтковский: В ближайшее время против России введут санкции по самым разным направлениям 2 5.12.2018, 10:19

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Гораздо важнее не то, что произошло на саммите G-20, а то, что произошло до саммита.

Такое мнение высказал известный российский публицист Андрей Пионтковский, сообщает «Обозреватель».

Первая реакция Запада в целом на агрессию России в Азовском море была достаточно вялой, а трамповские заявления были ну совершенно бессвязные. Линию жесткого осуждения российской агрессии навязали в Америке другие люди – Курт Волкер и Никки Хейли. Хоть они и сотрудники Администрации второго ряда, но они донесли линию, которую поддержали все члены трамповского кабинета.

Трамп, когда ехал на саммит в Аргентину, повторял, что нужно встретиться с Путиным. Мол, это своевременная встреча. Но уже через 20 минут из самолета последовал твит об отказе.

Практически все ведущие члены кабинета предъявили Трампу ультиматум: если он пойдет на эту встречу – будут неприятные последствия. Трамп практически капитулировал перед американским военно-политическим истеблишментом, позиции которого по отношению к Украине всегда были достаточно определенными. Позитивная новость для Украины, что про тему "трампнаш" можно забыть навсегда. Думаю, Трамп уже никогда с Путиным не встретится и вообще непонятно, сколько времени ему предстоит оставаться на посту президента США в контексте последних разоблачений.

Позиция США в отношении Украины определилась, ее очень резко в своем интервью в Буэнос-Айресе озвучил госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Джеймс Мэттис на конференции по безопасности. Под ее влиянием европейцы изменили и свою позицию. Можно считать, что Украина одержала большую дипломатическую победу. Произошедшее в Азовском море оценено Западом, как дальнейшая эскалация агрессии и попытка аннексии всего Азовского побережья.

В самое ближайшее время против России последуют санкции по самым разным направлениям. Во-первых, со дня на день все ждут второй серии "химических" санкций. Также и ЕС принял решение о введении санкций в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Теперь что касается Москвы. Думаю, это событие было поворотным. Несколько лет продолжалась неопределенная ситуация российско-украинских отношений. Путин пытался разными способами влиять на ситуацию в Украине, не прибегая к явной военной агрессии, опасаясь дальнейших санкций. Думаю, что сейчас близкая к Путину группировка в руководстве решила идти на повышение ставок. Ожидаю, они предпримут еще какие-то серьезные провокации в отношении Украины в ближайшее время.

Просто общая атмосфера в Москве такая. Обратите внимание на совершенно наглые заявления мидовской проститутки Захаровой. Они же прямо угрожала вводом российских войск в Киев и во Львов. Просто так она бы это не взболтнула. Я не говорю о том, что завтра Москва начнет наступление на Киев. Но то, что в Москве господствуют такие агрессивные настроения, требующие повышения ставок в конфликте с Украиной, это так.

Но Запад к этому готов и думаю, ответит достаточно жестко.