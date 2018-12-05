«Расшевелила гнездо»: случчанку, которая ничего не делала и получала зарплату, увольняют 5.12.2018, 10:48

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Работница стадиона намерена бороться с решением властей.

51-летняя Лариса Григорович, которая руководила пунктом проката коньков городского стадиона Слуцке, вскоре пополнит ряды тунеядцев, сообщает «Белсат».

При приеме на работу женщину предупреждали, что работа есть зимой, а летом можно будет подрабатывать в кассе, однако дополнительных занятий так и не нашли. Поэтому Ларисе Григорович пришлось ходить на работу и сидеть в кабинете за пустым столом – за это она получала 270 рублей.

В сентябре ее история «взорвала» интернет. Женщина требовала или дать ей работу, или сократить ее.

Через два месяца выяснилось, что ей все же дали подработку – убирать служебные помещения. Претензий к женщине не было, однако теперь выяснилось, что контракт продлевать с ней не собираются.

«Я работала, все было нормально, но прошло два месяца, мне начали предъявлять претензии, не связанные с моей работой. Я считаю, просто чтобы не продлить со мной контракт. Объяснений никто не давал. Видимо, это из-за того, что я обратилась в администрацию Лукашенко, и только тогда что-то изменилось. Позже мне приватно сказали, что я расшевелила гнездо».

«Я просто не могу сидеть вот так в кабинете и читать газеты и журналы, как мне когда-то посоветовал Неделько [руководитель отдела образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома Андрей Неделько. – belsat.eu] », – говорит Лариса.

Женщина добавляет, что дома сидеть не будет:

«Если понадобится, буду снова писать в администрацию, обращаться к губернатору, потому что так невозможно. У меня дочь учится на платном. Не знаю, какая ситуация на бирже, но здесь на стадионе работает много пенсионеров и пожилых людей, которым продолжают контракты, они ничего не делают, а молодежи негде работать».

Руководителя отдела образования, спорта и туризма Слуцкого райисполкома Андрея Недельки на рабочем месте не было. Начальник отдела спорта и туризма Александр Вежновец ситуацию комментировать отказался: мол, он не работодатель. Он только заверил, что все законно.