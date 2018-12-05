закрыть
5 декабря 2018, среда, 14:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Агония Путинской вертикали

7
  • Александр Горный, «Эхо Москвы»
  • 5.12.2018, 11:49
  • 5,376

Правителю нечего сказать своим боярам.

Послание Федеральному собранию переносится и это плохой знак. Вакуум, именно так можно охарактеризовать внутреннюю, да и внешнюю повестки. Президенту нечего сказать своим боярам и россиянам. Все уже давно сказано, майские указы запущены, пенсионный возраст поднят, на подходе рост НДС, акцизов, ЖКХ, цен на топливо и ничего хорошего. Идет сплошная имитация движения, россияне не чувствуют улучшений, о чем сам ВВП честно и сказал своим боярам.

Тупик? Боюсь, что да. Кто виноват?

Зачем оно, это выступление перед кивающим, тотальным большинством нужно? Ритуал, прописанный в Конституции? Все, что бы не сказал президент, даже глупость, будет горячо поддержано аплодисментами и бодрыми комментариями пропагандистов.

Может надо делать послание в начале очередного президентского срока, а потом лишь раз в год отчитываться, что по факту сделано, а что нет?

Такое ощущение, что мы либо на пороге очередного грандиозного шухера, либо застряли в болоте и никакое послание нам уже не поможет, а только жесткая хирургическая операция.

Во внешней политике ничего хорошего не ожидается, пора с этим смириться. Будут новые санкции.

Поражает тот бред, который начался после того, как Путин рассказал о планах по смягчению процедуры получения российского гражданства для украинцев. Глупость полнейшая. Может прежде, чем такое сказать надо подумать и посчитать на калькуляторе? Чиновники, получив словесный пинок в нужном направлении, ломанулись, как бараны в этом направление, а пропагандисты дружно заблеяли, что какой мудрый президент и нам давно пора упростить процедуру раздачи паспортов.

Ну вот как так? Почему миграционную политику и политику получения гражданства определяет один человек в стране? Что, у нас Путин царь? Разве не депутаты должны готовить этот вопрос, собирать мнение своих избирателей, ведь это очень серьезный вопрос, который из популистской плоскости перейдет во вполне затратную бюджетную историю и конфликты. А что делать с армией мигрантов из Средней Азии? Может пора подумать о своих гражданах, а не об имперском величии страны, где 20-25% россиян живут за чертой бедности?

На этом фоне 380руб (или по курсу ЦБ — 5 ЕВРО!!!) за парковку в центре Москвы это просто за гранью приличия, как и вообще вся эта чудовищная история с тотальной платной парковкой в Москве и Новой Москве. Ликсутов залез не только на наши улицы, но и дворы. Скоро за то, что вы решили переночевать у себя дома в кровати, с вас будут брать деньги через специальное приложение Диптранса, а иначе штраф или эвакуация на штрафработы.

Ну что, дорогие москвичи! Переизбрали своего дорогого, очень дорогого для каждого московского семейного бюджета Собянина? Теперь жрите и улыбайтесь. Москва и дальше будет все быстрее расти ввысь и вширь, а Ликсутов может ставить любой «справедливый тариф» и никуда не денетесь. Теперь вы платите не за возможность передвигаться на автомобиле, а за право на нем постоять. Чиновники очень быстро учатся, как качать россиян на пустом месте. Это хуже, чем в 90-е, это фактически государственный рэкет в нищей стране.

Единственное спасение для нашего болота — Навальный, который его периодически трясет, вытаскивая наружу горе-патриотов и путинских жуликов.

Появляется апатия ко всему происходящему и не только у меня, что очень плохо. Гигантское социальное расслоение и обостренное чувство несправедливости. Страна фактически захвачена кучкой жуликов и барыг. Нет понимания куда мы движемся и движемся ли вообще? Есть ли у меня и россиян перспективы и какие? Боюсь, что на эти вопросы у Путина нет ответа, ему самому страшно.

Все происходящее напоминает агонию нашей пресловутой вертикали , которая довела страну до ручки, а ее бояре, абсолютные патриоты, набравшие вторые и третьи паспорта сидят на низком старте. Плохо, точнее страшно.

Хочется уехать в глушь, прикупить немного землицы и заняться фермерством, подальше от политики и чиновников. Вот только куда?

Александр Горный, «Эхо Москвы»


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип