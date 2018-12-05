Агония Путинской вертикали 7 Александр Горный, «Эхо Москвы»

5.12.2018, 11:49

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Правителю нечего сказать своим боярам.

Послание Федеральному собранию переносится и это плохой знак. Вакуум, именно так можно охарактеризовать внутреннюю, да и внешнюю повестки. Президенту нечего сказать своим боярам и россиянам. Все уже давно сказано, майские указы запущены, пенсионный возраст поднят, на подходе рост НДС, акцизов, ЖКХ, цен на топливо и ничего хорошего. Идет сплошная имитация движения, россияне не чувствуют улучшений, о чем сам ВВП честно и сказал своим боярам.

Тупик? Боюсь, что да. Кто виноват?

Зачем оно, это выступление перед кивающим, тотальным большинством нужно? Ритуал, прописанный в Конституции? Все, что бы не сказал президент, даже глупость, будет горячо поддержано аплодисментами и бодрыми комментариями пропагандистов.

Может надо делать послание в начале очередного президентского срока, а потом лишь раз в год отчитываться, что по факту сделано, а что нет?

Такое ощущение, что мы либо на пороге очередного грандиозного шухера, либо застряли в болоте и никакое послание нам уже не поможет, а только жесткая хирургическая операция.

Во внешней политике ничего хорошего не ожидается, пора с этим смириться. Будут новые санкции.

Поражает тот бред, который начался после того, как Путин рассказал о планах по смягчению процедуры получения российского гражданства для украинцев. Глупость полнейшая. Может прежде, чем такое сказать надо подумать и посчитать на калькуляторе? Чиновники, получив словесный пинок в нужном направлении, ломанулись, как бараны в этом направление, а пропагандисты дружно заблеяли, что какой мудрый президент и нам давно пора упростить процедуру раздачи паспортов.

Ну вот как так? Почему миграционную политику и политику получения гражданства определяет один человек в стране? Что, у нас Путин царь? Разве не депутаты должны готовить этот вопрос, собирать мнение своих избирателей, ведь это очень серьезный вопрос, который из популистской плоскости перейдет во вполне затратную бюджетную историю и конфликты. А что делать с армией мигрантов из Средней Азии? Может пора подумать о своих гражданах, а не об имперском величии страны, где 20-25% россиян живут за чертой бедности?

На этом фоне 380руб (или по курсу ЦБ — 5 ЕВРО!!!) за парковку в центре Москвы это просто за гранью приличия, как и вообще вся эта чудовищная история с тотальной платной парковкой в Москве и Новой Москве. Ликсутов залез не только на наши улицы, но и дворы. Скоро за то, что вы решили переночевать у себя дома в кровати, с вас будут брать деньги через специальное приложение Диптранса, а иначе штраф или эвакуация на штрафработы.

Ну что, дорогие москвичи! Переизбрали своего дорогого, очень дорогого для каждого московского семейного бюджета Собянина? Теперь жрите и улыбайтесь. Москва и дальше будет все быстрее расти ввысь и вширь, а Ликсутов может ставить любой «справедливый тариф» и никуда не денетесь. Теперь вы платите не за возможность передвигаться на автомобиле, а за право на нем постоять. Чиновники очень быстро учатся, как качать россиян на пустом месте. Это хуже, чем в 90-е, это фактически государственный рэкет в нищей стране.

Единственное спасение для нашего болота — Навальный, который его периодически трясет, вытаскивая наружу горе-патриотов и путинских жуликов.

Появляется апатия ко всему происходящему и не только у меня, что очень плохо. Гигантское социальное расслоение и обостренное чувство несправедливости. Страна фактически захвачена кучкой жуликов и барыг. Нет понимания куда мы движемся и движемся ли вообще? Есть ли у меня и россиян перспективы и какие? Боюсь, что на эти вопросы у Путина нет ответа, ему самому страшно.

Все происходящее напоминает агонию нашей пресловутой вертикали , которая довела страну до ручки, а ее бояре, абсолютные патриоты, набравшие вторые и третьи паспорта сидят на низком старте. Плохо, точнее страшно.

Хочется уехать в глушь, прикупить немного землицы и заняться фермерством, подальше от политики и чиновников. Вот только куда?

Александр Горный, «Эхо Москвы»