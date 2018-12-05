Таинственная княгиня Святохна из Полоцка: миф или правда? 1 5.12.2018, 11:08

1,259

В 13 веке в Полоцке разыгралась нешуточная «игра престолов».

Супруга полоцкого князя Бориса Давидовича Святохна была родом из Поморья. Некоторые историки полагают, что ее отцом мог быть влиятельный феодал из северной Польши, правивший Щецином. Но как бы то ни было, Святохна в истории Полоцка заняла место в ряду влиятельных и умных женщин, умевших добиваться своих целей, пишет «Литвин».

В истории правления Бориса Давидовича много неясного. Нет до сих пор обозначения четкого хронологического периода, в который правил этот властитель Полоцка. Возможно, события, связанные с именами Святохны и Бориса разворачивались в начале 13 века, когда Полоцк утрачивал свое влияние в устье Западной Двины.

Некоторые историки оспаривают само существование поморянки Святохны – женщины, сумевшей в 1217-1222 гг. захватить власть в Полоцке. По их мнению, легенда о ней возникла во времена правления Анны Иоанновны и являлась не более чем политическим памфлетом, протестом против засилья в стране иностранцев, которых всячески поддерживал фаворит императрицы Бирон.

Действительно, информация о княгине, замышлявшей отдать Полоцк поморцам, есть лишь в трудах В.Н. Татищева, который, изучив летопись Еропкина, предположил, что ослабления княжеской власти в Полоцке было связано с появлением на политической арене женщины. Но, хотя в «Легенде о Святохне» существует немало противоречий, большинство информации в ней все же совпадает со сведениями из других источников.

Согласно мнению Татищева, Святохна, вторая жена князя Бориса Давидовича, вышедшая за него замуж в 1217 году, являлась дочерью поморца князя Казимира. Вместе с ней прибыло в Полоцк и немало поморской знати. Официально приняв греческую веру, фактически она оставалась верна вере римской, привезя с собой латинского патера.

Пользуясь добротой и любовью мужа, человека милостивого и богобоязненного, красивая, но лукавая и коварная Святохна прибрала власть в городе к своим рукам. Своему сыну, которого нарекли Владимиром, она дала имя второе имя, Войцех. Как и многие властные женщины европейского Средневековья, Святохна хотела трона для своего отпрыска. Княжение для ее сына подразумевало и власть для нее самой. Она могла стать при сыне регентшей.

Видя любовь народа к пасынкам Васильку и Вячеку, она сделала все, чтобы их оклеветать. Хотя Борис Давидович порой верил ее измышлениям, опорочить до конца его наследников Святохне не удалось. Тогда она начала с помощью даров склонять на свою сторону полочан — влиятельных бояр, купцов и даже простых горожан, имевших право голоса на полоцком вечевом сходе. Ее друзья в окружении князя должны были уговорить отца отправить пасынков в Двинскую область. Им это вполне удалось. Князь Борис, хоть и с неохотой, отдал такое распоряжение.

Отсутствие Василька и Вячека развязало Святохне руки – чтобы добиться власти, она стала притеснять сторонников пасынков, заменяя их своими. Наиболее ярых своих противников, военного предводителя Симеона, посадника Воина и служащего приказа Добрыню, княгиня смогла оклеветать, сфабриковав письмо. В своей переписке эти преданные князю люди якобы планировали свернуть Бориса, а саму княгиню и ее пасынков казнить. Пытавшихся оправдаться бояр сторонники Святохны тут же казнили.

Но Васильку все же удалось доказать причастность мачехи к заговору против невинных Симеона, Воина и Добрыни. Разгневанные жители Полоцка в день святого Спаса арестовали Святохну, а ее сообщников убили или изгнали. Бориса же Давидовича, который по сути, потакал жене, половчане не тронули. По их просьбе из Двинской области был возвращен Василько, который подробно рассказал отцу о подлоге лукавой княгини.

На этом описание деяний Святохны у Татищева заканчивается. Что стало с ней далее, неизвестно. Летопись Еропкина, откуда черпал информацию Татищев, сгорела при страшном пожаре 1812 г. По сути, он успел почерпнуть из Летописи лишь часть информации, на основе которой смог создать несколько своих работ, в том числе «Повесть о Святохне».

Сравнить же труды Татищева с первой Киевской летописью, к сожалению, возможности нет. Ее изложение закачивается 1198 годом. Возможно, когда-нибудь историки смогут обнаружить более подробное описание истории Полоцка этого периода.