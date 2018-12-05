закрыть
5 декабря 2018, среда, 14:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Фотофакт: В Австралии нашли редкого желтого поссума

  • 5.12.2018, 11:15

Из-за низкого уровня меланина животное получило необычный золотистый окрас

В Австралии обнаружили поссума с редкой генетической мутацией. Из-за нехватки меланина в организме шкура животного приобрела необычный желтый окрас, что сделало его похожим на покемона пикачу, пишет «Медуза».

Поссума доставили в ветеринарную клинику в Мельбурне, где его осмотрели врачи. Специалисты считают, что животному около пяти месяцев.

Ветеринары пока не собираются отпускать его на волю. Поссумы — ночные животные, поэтому яркий окрас шкуры сделает его слишком приметным для ночных хищников вроде совы.


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип