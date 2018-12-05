Фотофакт: В Австралии нашли редкого желтого поссума 5.12.2018, 11:15

Из-за низкого уровня меланина животное получило необычный золотистый окрас

В Австралии обнаружили поссума с редкой генетической мутацией. Из-за нехватки меланина в организме шкура животного приобрела необычный желтый окрас, что сделало его похожим на покемона пикачу, пишет «Медуза».

Meet Pikachu, the orphaned possum with a genetic mutation giving him a much brighter colour than usual! 😊 pic.twitter.com/Ih17jKp0nx — AllTime Gaming (@AlltimeGamingtv) 3 декабря 2018 г.

Поссума доставили в ветеринарную клинику в Мельбурне, где его осмотрели врачи. Специалисты считают, что животному около пяти месяцев.

Ветеринары пока не собираются отпускать его на волю. Поссумы — ночные животные, поэтому яркий окрас шкуры сделает его слишком приметным для ночных хищников вроде совы.