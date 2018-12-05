Наступать на грабли - традиционная забава властей 12 Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

5.12.2018, 11:17

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Валерий Карбалевич

В борьбе с «тунеядцами» власти снова делают ту же самую роковую ошибку.

Казалось бы, вляпавшись в неприятную историю один раз, человек старается не повторять собственной глупости. Но это человек. А государственные институты работают по-другому. Как говорил бывший премьер России Виктор Черномырдин, никогда такого не было, и вот опять.

Весной 2017 года белорусское правительство сделало самострел. Оно собственными руками разрушило «стабильность», начав неблагодарный проект борьбы с «тунеядством». Проблема не только в том, что объявлять «тунеядцами» людей, оказавшихся в беде, без работы, да еще заставлять их платить за это штраф, население сочло дикой несправедливостью.

Тогда Министерство налогов и сборов насчитало 470 тысяч «тунеядцев», которым разослали сообщения с требованием выплатить сбор государству. Не менее возмутило людей и то, что в списки попало много тех, кто не мог иметь никакого отношения к этой категории граждан. Было много ошибок, в «тунеядцы» зачислили и тех, кто давно жил и работал за границей. Из 470 тысяч на самом деле признали себя «тунеядцами» и заплатили сбор лишь около 54 тысяч человек.

Декрет о «тунеядцах» тогда ударил по моральному авторитету властей и самому Лукашенко, стал детонатором широкого недовольства в обществе, в том числе социально-экономическим состоянием в целом. Кроме того, на определенное время реализация этого проекта парализовала работу государственного аппарата. То есть власти умудрились одним махом вызвать массовое недовольство народа, поставить на уши госаппарат.

Казалось бы, власти получили хороший урок и сделали важные выводы. Лукашенко приостановил тот злосчастный декрет № 3 от 2015 года. Новый декрет № 1 от 25 января 2018 года имеет совершенно иную концепцию. Называется он «О содействии занятости населения».

Власти обещали не повторять прежних ошибок, очень пристально подойти к подготовке списков «тунеядцев». Ряд категорий населения (например, те, кто живет с приусадебного хозяйства или сдает в аренду жилье) были оттуда исключены. В начале года официальные лица прогнозировали, что в такую базу попадет около 250 тысяч человек.

Но опять же, цитируя Виктора Черномырдина, и вот опять. По словам министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, в базу данных трудоспособных граждан, «не заняты в экономике», включили около 500 тысяч человек! Больше, чем раньше!

Журналист Виктор Малишевский по этому поводу написал в «Фейсбуке»: «Вот вам задачка. С момента выхода первого декрета «о тунеядцах» (апрель 2015 года), в одной стране количество занятых в экономике уменьшилось за 149 тысяч человек, население страны уменьшилось примерно на 4 тысячи, чиновников стало меньше на 11 300 человек, население в трудоспособном возрасте уменьшилось примерно на 80 тысяч человек.

И только «тунеядцев» в этой стране было 470 тысяч человек, а стало – «около 500 тысяч»!»

Да, безработица растет, за 10 месяцев этого года без работы оказались 33 тысячи человек. Однако, по подсчетам Национального статистического комитета, в третьем квартале 2018 года в Беларуси было 240,5 тысяч безработных. (Напомню ради смеха, что официально безработными считаются только 14,3 тыс. человек).

Думаю, власти просто решили включить в этот позорный список как можно больше людей. Например, абсолютно непонятно, зачем туда включили тех, кто платит подоходный налог. Ранее эта категория людей не попадала в число «тунеядцев».

Власти исходили из простой логики. Мол, пусть эти люди потом ходят и доказывают, что они не верблюды. Может и пойдем навстречу. Но пусть попросят, посидят в очереди, соберут необходимые документы. Пусть народ еще раз убедится, что они в этой стране перед чиновниками никто.

Наверное, по-другому режим работать просто не может. Как в известном анекдоте: что ни мастерит, все равно выходит автомат Калашникова. Как метко заметил писатель Виктор Мартинович, «скучно смотреть, как страна ходит по кругу, выложенному граблями».

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»