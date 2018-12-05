«Французы – не воробьи»: «желтые жилеты» требуют новых уступок от властей 2 5.12.2018, 11:26

1,744

Фото: reuters

Обещанные меры лидеры протестующих назвали «крошками от багета».

Представители движения "желтых жилетов", которые выступают против повышения цен на топливо во Франции, назвали недостаточными уступки правительства страны, сообщает Le Figaro.

По словам одного из представителей протестного движения Бенжамина Коши, "желтые жилеты" рассчитывают не на приостановление роста цен на топливо, а на отказ от повышения.

"Французы - не воробьи, они не хотят крошек, которые им дает власть, они хотят багет", - сказал он, отметив, что французы хотят изменить курс политики Эммануэля Макрона.

Акции "желтых жилетов" во Франции переросли в общенациональный протест: все подробности

Еще один активист "желтых жилетов" Эрик Друе призвал усилить протесты и провести новые демонстрации в субботу.

Ранее, премьер-министр Франции Эдуар Филипп ввел мораторий на повышение цен на топливо.

В последние недели Париж и всю Францию охватили массовые акции протеста из-за резкого повышения цен на топливо.

Улицы Парижа превратился в арену уличных противостояний: участники протестов сооружали баррикады, жгли автомобили, били витрины, вступали в столкновения с полицией и группами других протестующих.

Помимо снижения цен на топливо, французы требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда.

По словам премьер-министра Филиппа, в протестах в Париже участвуют 5500 демонстрантов, в целом по Франции митингуют 36000 человек. Полиция массово задерживала протестующих. Во время акций протеста погибли четыре человека.