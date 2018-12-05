15 декабря состоится объединительный собор Украинской православной церкви 6 5.12.2018, 11:24

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Петр Порошенко

Вселенский патриарх Варфоломей уже разослал приглашения на собор православным иерархам.

Объединительный архиерейский собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря 2018 года в соборе Святой Софии в Киеве, который на протяжении столетий был центром украинской православной жизни, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Объединительный архиерейский собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил на Форуме местного самоуправления 5 декабря, передает gordonua.com.

"Я рад обнародовать дату объединительного собора, который должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви в Украине. Этот собор утвердит устав нашей новой церкви. Этот собор изберет предстоятеля. Собор состоится 15 декабря 2018 года в [соборе] Святой Софии [в Киеве], который на протяжении столетий был центром украинской православной жизни", – заявил Порошенко.

Он добавил, что вселенский патриарх Варфоломей разослал приглашения на собор иерархам Украинской православной церкви Киевского патриархата, УПЦ Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Синод Вселенского патриархата 11 октября принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. В частности, решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату отменено; с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета была снята наложенная Русской православной церковью (РПЦ) анафема; ему и предстоятелю Украинской автокефальной православной церкви Макарию возвращен канонический статус.

Официальный томос об автокефалии православной церкви в Украине вселенский патриарх Варфоломей вручит избранному на объединительном соборе предстоятелю единой поместной церкви.

15 октября Синод РПЦ разорвал евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, 13 ноября такое же решение принял собор епископов Украинской православной церкви Московского патриархата.

27–29 ноября Вселенский патриархат провел синод, на котором принял "Конституционный устав украинской церкви". Также Синод утвердил текст томоса об автокефалии УПЦ.