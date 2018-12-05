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Генштаб Украины: Вероятность войны с Россией – на уровне 2014 года

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  • 5.12.2018, 10:59
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Виктор Муженко
Фото: Shutterstock

РФ резко увеличила танковую группу на границе.

Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко оценивает военную угрозу со стороны России как крупнейшую с 2014 года. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters, передает dw.com.

"Перед нами агрессор, у которого нет ни правовых, ни моральных, ни других рамок. Очень сложно предсказать, когда ему вздумается начать активные боевые действия против Украины", - подчеркнул начальник Генштаба.

Особое беспокойство Муженко вызывает резкое увеличение российской танковой группы на границе с Украиной. По его словам, за 2 недели она увеличилась более чем в 2 раза - с 93 до 250 машин.

Между тем все корабли и катера Госпогранслужбы Украины, по словам главы ведомства Петра Цигикала, приведены в полную боевую готовность. "Практически весь плавсостав находится сегодня в море", - приводятся его слова на сайте госпогранслужбы.

ВМС Украины сообщили о захвате кораблей

Военно-морские силы Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив.

Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров и называет Крым своей территорией. Украина и большинство стран мира считают это "присоединение" незаконным.


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