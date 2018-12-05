закрыть
5 декабря 2018, среда, 14:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

НАТО: Мы даем России последний шанс

5
  • 5.12.2018, 12:11
  • 5,006

Альянс присоединился к ракетному ультиматуму США.

НАТО официально обвинила Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает ВВС.

"Союзники пришли к заключению, что Россия разработала и развернула ракетную систему 9М729, что нарушает договор РСМД и представлет существенный риск евроатлантической безопасности", - говорится в заявлении НАТО.

Ранее с подобными заявлениями выступали США. Но сейчас Вашингтону удалось убедить союзников по НАТО в обоснованности своих опасений.

"У США есть доказательства того, что Россия нарушает договор [РСНВ]. И мы предоставляли эти доказательства и России, и нашим партнерам. Я не могу обсуждать разведданые и детали той информации, которая могла быть предоставлена. Но все стороны ознакомлены со сведениями, которые им следует знать", - заявила в эксклюзивном интервью BBC представитель госдепартамента США Ванесса Аскер.

Вашингтон заявил, что выйдет из договора, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению.

"Россия прекрасно знает, что ей нужно сделать, - отметила Аскер. - Мы пояснили все в деталях. Мы предоставили доказательства того, что Россия не выполняет условия [договора РСМД]. Вначале Москва вообще отрицала наличие таких ракет. Но затем признала их существование, добавив, что они не представляют угрозы"

По словам Аскер, США провели более 30 бесед по этой теме с представителями России за последние пять лет.


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип