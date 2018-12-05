НАТО: Мы даем России последний шанс 5 5.12.2018, 12:11

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Альянс присоединился к ракетному ультиматуму США.

НАТО официально обвинила Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает ВВС.

"Союзники пришли к заключению, что Россия разработала и развернула ракетную систему 9М729, что нарушает договор РСМД и представлет существенный риск евроатлантической безопасности", - говорится в заявлении НАТО.

Ранее с подобными заявлениями выступали США. Но сейчас Вашингтону удалось убедить союзников по НАТО в обоснованности своих опасений.

"У США есть доказательства того, что Россия нарушает договор [РСНВ]. И мы предоставляли эти доказательства и России, и нашим партнерам. Я не могу обсуждать разведданые и детали той информации, которая могла быть предоставлена. Но все стороны ознакомлены со сведениями, которые им следует знать", - заявила в эксклюзивном интервью BBC представитель госдепартамента США Ванесса Аскер.

Вашингтон заявил, что выйдет из договора, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению.

"Россия прекрасно знает, что ей нужно сделать, - отметила Аскер. - Мы пояснили все в деталях. Мы предоставили доказательства того, что Россия не выполняет условия [договора РСМД]. Вначале Москва вообще отрицала наличие таких ракет. Но затем признала их существование, добавив, что они не представляют угрозы"

По словам Аскер, США провели более 30 бесед по этой теме с представителями России за последние пять лет.