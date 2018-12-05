Белоруска в Германии: В парках гуляет с детьми больше пап, чем мам 3 5.12.2018, 12:16

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По каким правилам живут в маленьком городке на западе Германии.

Журналист «Вечернего Бобруйска» Людмила Подобедова делится впечатлениями о Германии и немцах после недели в гостях у друзей:

- В немецком городе Зост, что в федеративной земле Северный Рейн-Вестфалия, проживают чуть более 48 тысяч человек. Было интересно сравнить, чем отличаются немецкие граждане от нас, белорусов, что они носят, куда ходят и как принимают гостей...

Внешность не обманчива

Немецкая молодежь не «заморачивается» на внешнем виде. Ходят в том, в чем удобно. Девушки не красятся и не носят каблуков. Зато все поголовно любят «украшать» себя татуировками.

А вот женщины постарше выглядят очень хорошо! Как правило, они модно одеты, с аккуратными прическами, очень ухоженные. И надо отдать им должное, они могут себе позволить «молодежную», в нашем понимании, одежду, т.к. в основном все стройные и подтянутые. Хотя я и видела в городе магазины вещей больших размеров, но откровенно полных женщин – нет. То ли это эко-продукты так влияют на людей (о них я писала в предыдущем материале), то ли активный немецкий образ жизни (в местном парке мы наблюдали бегунов всех возрастов каждый вечер), но факт остается фактом: средняя 55-летняя белоруска пасует перед немкой того же возраста по внешнему виду.

Образ жизни: спешить некуда

В Зосте никто никуда не торопится. Ни в очереди в магазине, ни в кафе, ни на рынке нет привычной нам толкотни и спешки. Возможно, это связано с тем, что большая часть населения Зоста – все те же пенсионеры (молодежи мало), но мне кажется, причина все же в другом менталитете. У немцев так: все должно быть в удовольствие. Вот продавец на рынке сначала с вами поздоровался, спросил, как дела (видимо, многие клиенты здесь постоянные), потом очистил купленный вами ананас на специальной машинке, положил в красивый пакетик… Все это время очередь спокойно ждет, и никто не возмущается, как бывает у нас. И у всех остаются положительные впечатления от похода на рынок!

Точно так же и в супермаркетах: никакой спешки в работе кассиров, все спокойно и без нервов… Про частные магазинчики и говорить не приходится, обычно на двери висит колокольчик, который звенит при входе посетителей, и сам хозяин выходит вас встречать. А на прощание везде улыбаются и говорят «чюс» («пока» по-немецки), но это уже просто дежурные слова.

Вообще, немцы показались мне очень открытыми и коммуникабельными. Так, незнакомая женщина в магазине спокойно советовалась со мной, какую кофточку ей выбрать, и ее даже не смущал мой немецкий. А в дружеском общении обсуждались такие «запретные» темы, как личная жизнь и кто сколько зарабатывает в Германии (в зависимости от профессии) и т.д.

В то же время личную свободу немцы уважают. И если вы будете дома шуметь, соседи тут же вызовут милицию, а за повторный вызов вас могут попросить съехать со съемного жилья, ведь вы мешаете остальным жильцам.

И вообще, немцы любят порядок, достаточно посмотреть хотя бы вот эти таблички о правилах поведения в городе Зосте:

Немного про домашние обязанности и равноправие

Стоять целый день у плиты здесь не принято. При всей любви к эко-продуктам нормальным считается заказать на ужин еду из китайского ресторана или пиццу с доставкой на дом. Завтракают, в основном, тем, что найдется в холодильнике. А в обед много людей мы наблюдали в кафе, в том числе, например, мам с колясками…

Если приглашаются гости, то акцент – на общение, а не на количество блюд! Например, по случаю крещения младшего ребенка наши друзья заказали на всех пиццу и приготовили сами одно блюдо – десерт тирамису. При этом вечер прошел чудесно: все общались на немецком (или английском), пили вкусное пиво, шутили…

Я не могу судить о разделении обязанностей в немецкой семье, т.к. наши друзья все же выросли в Беларуси, но вот вам несколько фактов к размышлению. В центральном парке Зоста гуляет с детьми больше пап, чем мам. А от одного немецкого папы в гостях мы узнали, что после развода его сын живет неделю с мамой, а потом неделю с ним. В Беларуси у меня таких знакомых нет.