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Владелец cкандального ресторана в Куропатах подал в суд на газету «Новы час»

  • 5.12.2018, 13:02
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Фото: tut.by

Иск Леонида Зайдеса связан с освещением газетой конфликта в урочище.

Утром 5 декабря редактор газеты «Новы час» Оксана Колб получила SMS из суда Советского района Минска.

Оксана Колб сообщила «Свaбодзе», что ее вызвали на 17 декабря в «суд в качестве ответчика по иску Леонида Зайдеса о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда».

Сам иск 4 декабря был направлен в редакцию почтой, сообщили в суде главному редактору «Новага часу». Она полагает, что иск Зайдеса связан с освещением газетой конфликта вокруг ресторана «Поедем поедим», построенного возле охранной зоны в Куропатах.

«Будем защищать себя и независимую журналистику в целом, мы убеждены, что у нас все правильно. Думаю, что чести и достоинства у этого человека нет, когда начались события вокруг ресторана. Тем более, что мы выиграли суд по аналогичному иску Израилевича», - рассказала Оксана Колб.

Ранее на газету «Новы час» уже подавал в суд бизнесмена Аркадий Израилевич. Он через суд пытался привлечь к ответственности газету «Новы час» и журналиста Дениса Ивашина за оскорбление чести, достоинства и деловой репутации.

Поводом стало журналистское расследование о строительстве рядом с Куропатами скандально известного ресторанного комплекса «Поедем поедим».

10 сентября Советский районный суд Минска, рассмотрев дело, не удовлетворил иск Израилевича. Суд решил, что часть фраз о Израилевиче не наносит ущерба его репутации и не оскорбляет его, а часть фраз вообще не касается Израилевича.


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