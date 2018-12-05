МХАТ имени Моторолы

МХАТ имени Моторолы4
- 5.12.2018, 12:59
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Россияне – о назначении Захара Прилепина в театр.
Самая обсуждаемая культурная новость дня – смена руководства в МХАТе имени Горького. Татьяна Доронина займет почетный пост президента театра, а новым художественным руководителем будет режиссер Эдуард Бояков. Его заместителем по литературной части – сам Захар Прилепин, сообщает svoboda.org.
Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры, там же есть и комментарий министра Мединского:
Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться. Поддержка театра министерством будет увеличена. Ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята.
Сложно спорить с тем, что у двух главных героев этой новости есть определенные заслуги перед русской культурой, но и определенная одиозность их имен тоже налицо.
Уау - Мединский хочет повторить успех Капкова, создавшего Гоголь-центр, и создать свой, правильный Гоголь-центр в МХАТ им. Горького, где вместо Серебренникова - Бояков и Прилепин, люди со взглядами максимально близкими позиции власти. https://t.co/FTQntIjmY3— Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 4 декабря 2018 г.
С приходом Прилепина МХАТ наконец-то станет филиалом Донецкого музыкально-драматического театра.— Михаил Павлов (@mikepavloff) 4 декабря 2018 г.
Назначение Захара Прилепина заместителем худрука МХАТа приветствую категорически! Теперь необходимо вписать в «Дядю Ваню» и «Три сестры» актуальных героев прогрессивной российской молодёжи pic.twitter.com/UaM3g6wpTN— Станислав (@MoscowStanislav) 4 декабря 2018 г.
Писатель Захар Прилепин стал зам по литературной части в МХАТе им. Горького. Опоздавших после третьего звонка теперь будут расстреливать?— Yakov Shirokov (@Yakshiro) 4 декабря 2018 г.
Эдуард Бояков возглавил МХАТ им. Горького, Прилепин - зам по литчасти pic.twitter.com/dR6ie3gpjE— uri (@uri9909) 4 декабря 2018 г.
Захар Прилепин получил назначение в МХАТ имени Горького.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) 4 декабря 2018 г.
Это, наверное, первый случай в истории, когда место работы человека меняется перестановкой пробелов.
Был замполит части у боевиков ЛДНР.
А стал зам по литчасти в театре.
На самом деле, приятно, что МХАТ Горького можно будет все так же именовать МХАТом имени Дантеса— Ειρήνη Γκορμπένκο (@new_igeshka) 4 декабря 2018 г.
Михаил Калужский:
В преддверии Года театра, или Не опустела без тебя земля.
Андрей Десницкий:
Это же МХАТ имени Горького. Автора очерка "Соловки" и фразы "если враг не сдается, его уничтожают".
Вполне логично.
Надеюсь, что МХАТ им. Чехова останется верным идеалам Антона Павловича.
Алексей Беляков:
Последние годы я все думал. Вот Эдик Бояков. Которого мы так любили – за обаяние, за пассионарность, за «Практику», за поэтические вечера Полозковой. Что с ним стряслось после 2014 года? Он быстро избавился от «либерального сброда», что его окружал, из буддиста стал истово православным, стал певцом русского мира и борцом с его врагами. Страстно полюбил власть. Которую еще незадолго до того публично костерил, вот его цитата из манифеста 2012 года: «Для меня действия власти не новость. Все это привычно, включая насилие, хамство, цинизм и вранье”.
Что же стряслось? Да, человек меняется, это нормально. Но чтобы с такой скоростью и так радикально – гм.
Сегодня, кажется, я получил ответ. Эдик назначен худруком МХАТа. Того, где была Доронина. А это крепкая господдержка, это бюджеты, это тусовки в Кремле. Эдик становится номенклатурой в сфере культуры. Умница Эдик. Лапушка Эдик. Большой русский артист.
Виталий Манский:
30 серебренников для Иуды за годы выросли в цене.
Вячеслав Шмыров:
И это, надо полагать, только первый этап. Следующий - объединение МХАТов и передача здания Московскому МКФ (что давно кулуарно обсуждается чиновниками).
Елена Васильева:
ЗАКОНЧИЛАСЬ ЭРА некогда самой красивой "стюардессы (поправляю цитату: «самая красивая девушка Москвы и Московской области») "Аэрофлота" - ДОРОНИНОЙ Татьяны Васильевны.
МХТ штурмом "взят" разведывательно-штурмовым батальоном полка спецназначения армии Донецкой народной республики, в котором служил замкомандира писатель ПРИЛЕПИН.
МХТ им.Горького, который Доронина много-много лет вела как худрук и главный режиссер, теперь возглавит -
Эдуа́рд Бояко́в (16 июня 1964, Кизилюрт, Дагестанская АССР) — продюсер, театральный режиссер, бывший гендиректор Театральной премии и фестиваля «Золотая маска».
А за ПАТРИОТИЗМ будет отвечать его заместитель по литературной части Захар ПРИЛЕПИН, прошедший огонь, воду и медные трубы.
Ну конечно, кому как ни бывшему майору и заместителю командира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения армии Донецкой народной республики доверить двигать патриотизм в массы с подмостков театра.
Госзаказ ( в смысле - оплата зала из бюджета) театру обеспечен, не сомневаюсь.
Солдаты Российской армии и Росгвардии, эМВДешники , школьники и студенты - по разнарядке - будут заполнять партер и галерку...
Словом, конец.
Андрей Пронин:
Буа-ха-ха! Директор МХАТа им. Горького - Бояков, главреж - Пускепалис, завлит - Прилепин (интересно, достаточно ли широка дверь завлитского кабинета для пулемета)
Глеб Морев:
Как все-таки судьба смеется над писателем Прилепиным. Бегал с автоматом как Лимонов. Писал про лагерь как Солженицын. Теперь завлит в МХАТе как Булгаков. Только Булгаков работал у Станиславского. А этот - у Боякова.
Лев Симкин:
Новый завлит МХАТа, писатель и видный театральный деятель Захар Прилепин планирует сделать вверенное ему учреждение «еще консервативнее». Боюсь, это намерение не вполне в духе реформатора сцены и противника «замшелого консерватизма» Станиславского. Впрочем, Станиславский основал совсем другой театр, к этому, доронинскому – никакого отношения не имеющий. А Доронина - по-прежнему имеет, она теперь называется так - президент театра. Чего только не бывает на свете.
Владимир Ермилов:
Замхудрукполит Прилепин!
Олег Пшеничный:
В истории МХАТа были разные страницы, конечно. Но бандитов завлитами доселе не назначали.
Алина Полякова:
Я вам говорила, что либеральный реванш не за горами?
Сегодня это произошло. Нам готовят феерический Год Театра. И начнется он с уничтожения МХАТа им. М. Горького!
Беда пришла в доронинский МХАТ - один из немногих театров, который верен традициям русского театра, который держит высочайший художественный уровень, куда можно смело прийти с детьми на любой спектакль, который бережно относится к классике. В театр, который собирает полные залы на 1300 и 200 мест. В театр великой Татьяны Дорониной!
МХАТ им. Горького отдают скандально известному околокультурному функционеру Эдуарду Боякову: создателю "Золотой маски", человеку, который многие годы пропагандировал и насаждал новую драму. Профессиональному буддисту, а нынче профессиональному "православному русскому".
В этой же компании ряженых и бессовестных стервятников Прилепин и Пускепалис.
Марина Давыдова:
Самое забавное, что хранители традиций русского театра из МХАТаимени Татьяны Дорониной воспринимают назначение туда Эдуарда Боякова, как – цитирую – "либеральный реванш".
То есть в консервативно-патриотическом инферно есть свои круги. И мы сейчас наблюдаем, как девятый примерно круг ада начинает войну с примерно восьмым.
Это же богатейший сюжет! Картина маслом эпохи кватроченто.
Не знаю, как вы, а лично я запасаюсь попкорном))
Есть и те, кому новое назначение по душе.
Такие новости меня радуют! https://t.co/A99H4UwFSB— Юрий Пронько (@pronkofm) 4 декабря 2018 г.
Эдуард Бояков назначен художественным руководителем МХАТа им.Горького. Он, несомненно, заслужил это своей работой в "Практике".— Sergey Aleksashenko (@Saleksashenko) 4 декабря 2018 г.
Даже из-за одного беснования либероты стоит поддерживать назначение новым руководителем МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова, а его заместителем по литературной части - Захара Прилепина pic.twitter.com/hhw27fqopr— Тротуары и Олени (@sidewalkdeer) 4 декабря 2018 г.
Сергей Мардан:
Сейчас либеральный лагерь прекратит усобицу, бросит пинать бесчувственное тело С.Пархоменко и набросится на Э.Боякова с З.Прилепиным.
Заголосят, залают по-шакальи...
Мол, лютое охранительство наступает. В то время как Серебренников, Малобродский и Апфельбаум томятся в путинском ГУЛАГе, термоядерные патриоты, православные фундаменталисты, идеологи Русского мира получили пайцзу на МХТ им. Горького.
А по Тверскому бульвару уже потянуло сладким афонским ладаном и загрохотали копытами казачьи разъезды...
Александр Казаков:
На самом деле это не рядовое назначение. В театр пришла команда со своими взглядами, со своей идеологией - консервативной. Бояков-Прилепин-Пускепалис. До сих пор у нас почти все столичные театры (исключение - Малый, но там своя песня) либо либерально-толерантные, либо балаганы (в хорошем смысле слова, то есть развлечь публику). Теперь появится идейный театр. Это очень (!!!) хорошая новость.
Надеюсь теперь мы увидим в МХАТе и Юлю Чичерину на первых ролях в «Онегине» и «Герое нашего времени»— Станислав (@MoscowStanislav) 4 декабря 2018 г.
Кстати, о Чичериной. Она в хороших отношениях и с Бояковым, и с Прилепиным, а полтора года назад вступила в основанный ими Русский художественный союз – организацию, которая сперва спровоцировала много споров, а потом как-то потихоньку сошла на нет (об активности РХС можно судить по ленте новостей на его сайте).
Зато Юля Чичерина дала совершенно огненное интервью телеканалу "Царьград". Вот пара отрывков оттуда:
Там борьба Православия с антихристом. Так и есть. Это только начало всей этой большой битвы. Там пиндосня подперла просто. Я сейчас была на самом передке, Желобок, такое место. Он с трех сторон окружен укропами. И вот, есть такая дубрава, древние дубы, я не знаю, лет, наверное, по 500, огромные. Их не спилили, потому что они набиты осколками с Великой Отечественной войны. И там, в дубраве, заросший, стоит памятник солдату Великой Отечественный войны, такой небольшой. Стандартный, в принципе, скромный, много таких у нас тут в Подмосковье тоже везде, где фронт стоял. Такие они, недорогие, самими сделанные на местах. И вот, стоит в этой дубраве, вот так - укропами окружен со всех сторон, стоят наши, держат. Как сказал комбат, Добрый, говорит: «Хуже места нету». В общем, хуже уже некуда, самая . И он говорит, Добрый говорит: «Вот, спрашивают меня, чего я тут воюю. Мой дед в Великую Отечественную ушел в разведку и так и не вернулся. Может, он тут лежит, - говорит. – И я не дам, я воюю вот за этого бетонного солдата, - говорит. – Я не хочу, чтобы они пришли и сломали его. Просто стою и защищаю его
За что они там воюют? За Русский мир, за что же еще? Это противостояние России и пиндосов. Я так для себя определила. Понятно, что просто там все с ними, и укропы, и норвежцы, там все понаехали, и французы, и биатлонистки латышские. Все там сидят. Негры, которые приезжают на сафари и просто стреляют в старух на огородах. У них обмундирование, барахло, там, они его как бы окупают, или что они с ним делают. Сидят, пьют кофе и просто там. Электриков на столбах. Допустим, ломают высоковольтную линию – и сидят снайпера просто укропские или какие, уж и не знаю, кто там они по национальности, ждут. В брониках электрики чинят провода. Гибнут. То есть коммунальщиков тоже, там… Короче, подлая, подлая война. Ничего не поделаешь.
Чичерина: негры на Донбассе отстреливают старух pic.twitter.com/21kK9ePdvf— недруги за бугром (@Lndcalling) 3 декабря 2018 г.
Латвийские биатлонистки расстреливают в Донецке на столбах электриков, которые никогда не читали книжек Эммануила Канта— ложный вакуум (@sertm_) 4 декабря 2018 г.
Чичерина – полный неадекват!— Враг ватника (@YuraYakunin) 3 декабря 2018 г.
Когда человек поет, это гарантия наличия голосовых связок, а не мозгов. pic.twitter.com/M8PtqxFgzh
твитор, тут есть профессиональные клинические психиатры? у Чичериной таки диагностируемая шизофрения, или непонятно? )— Захар Май (@ZaxarBorisych) 3 декабря 2018 г.
И как после интервью Чичериной слушать её "Блюдца" и "Мой рок-н-ролл"?— Garmazhapova (@buu3a) 4 декабря 2018 г.
Денис Казанский:
Хорошо они там конечно двинулись все. И это еще, можно сказать, лучший представитель народа. Род деятельности которого предполагает наличие хоть какого-то интеллекта. А что уж про основную массу говорить...
Игорь Верещагин:
Может Проханов ее укусил?
Роман Попков:
Певица Чичерина рассказывает про прибалтийских биатлонисток на Донбассе. Мне уже 40 лет, впервые я услышал про прибалтийских биатлонисток в декабре 1994-го, в начале "Первой Чечни". Мне тогда было 16 лет. И дальше истории о биатлонистках живут рядом со мной в информационном пространстве уже на протяжении 24 лет. Они бессмертны, эти белокурые бестии. Бессмертны как валькирии. Они - вечный кошмар русских мужчин, и, как мы видим на примере Чичериной, уже не только мужчин.