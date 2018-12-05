Леонид Гозман: Трамп влепил пощечину Путину на глазах у всего мира 5.12.2018, 13:32

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Леонид Гозман

Фото: facebook.com/civilforum

Действия РФ осудили в Европе, Америке и различных международных организациях.

25 ноября Российская Федерация впервые совершила официальный акт агрессии против Украины – катера ФСБ РФ с применением оружия захватили три украинских военных корабля в районе Керченского пролива и взяли в плен 24 члена экипажа.

Впоследствии президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение в ряде украинских регионов. Действия РФ осудили в Европе, Америке и различных международных организациях, а президент США Дональд Трамп внезапно отменил встречу с Владимиром Путиным, назначенную на 1 декабря, которая должна была состояться в ходе проведения саммита G20 в Аргентине.

Зачем России понадобилось обострять ситуацию в Черном море, каких последствий ждать Кремлю и о многом другом OBOZREVATEL спросил у российского оппозиционного политика в рамках еженедельной рубрики "Другая Россия" с Леонидом Гозманом.

– Захват российскими пограничниками трех кораблей ВМС Украины вместе с 24 членами экипажа недалеко от Керченского пролива 25 ноября. Как вы считаете, что произошло? Ведь Россия должна была понимать, что мировое сообщество явно осудит подобные действия и РФ проиграет в этой ситуации?

– Здесь много версий, и я вижу три возможных. Во-первых, не исключено, что это то, что в юриспруденции называют "эксцесс исполнителя", когда преступление было задумано, например, без кровопролития, а конкретный исполнитель "дал топором по голове, и получилось убийство".

Разумеется, это не может быть эксцессом конкретного майора или подполковника ВС РФ. Но получается такая ситуация, что наше высшее руководство, включая президента, в последнее время находится в достаточно нервном состоянии. И это нервное состояние, естественно, передается подчиненным. Они видят, что государь недоволен, значит, надо что-то делать, и какой-нибудь умный мужчина в высоком генеральском звании мог решить, что именно такое действие отвечает желаниям высшего руководства.

В таком случае это могло быть совершено просто для того, чтобы сделать приятное высокому начальству, а то, что получилась полная дурость и проигрыш, тут уже ничего не поделаешь.

Другой вариант, что это была проверка на прочность того же Трампа, съест он или нет. Представьте себе, что встреча американского и российского президента состоялась в Буэнос-Айресе как ни в чем не бывало, что бы это означало для Путина? Это бы означало карт-бланш на продолжение любых действий, которые он проводит.

И не исключено, что это была проверка – можно или нет? Съедят или не съедят? Тогда это была рискованная игра, в которой они проиграли.

И есть совсем неприятный вариант для мира и для нас. Это то, что в Кремле просто находятся в истерике, в состоянии паники и не очень понимают, что они делают. В таком случае они не отдают себе отчет в последствиях, которые повлекут за собой эти действия.

Какая из этих гипотез правильная, могут знать лишь в Москве, но в любом случае очевидно, что Россия на этом проиграла очень сильно, а Украина выиграла.

– В то же время Россия вечером 28 ноября перекрыла проход для украинских и иностранных судов, которые идут в порты в Украине в Азовском море или выходят из них. Нет никаких данных о том, что движение возобновили. Вот тут очень все похоже на тот третий вариант, о котором вы говорили.

– Если это правда, потому что 29 ноября я слышал сообщение из источников, которые внушают доверие, что эта информация не подтверждается, но если это правда, то это очень плохой признак. Это значит, что такая линия будет продолжена. И, знаете, если еще можно что-то говорить о якобы нарушениях границ РФ украинскими кораблями и как-то манипулировать этой информацией, то блокада портов – это вещь однозначная.

Если обстрел ваших судов теоретически (хотя маловероятно) мог быть совершен без ведома верховного главнокомандующего, то блокада порта без его ведома невозможна. Блокада украинских портов может быть только по личному приказу Путина.

Трамп влепил пощечину Путину на глазах у всего мира. Из-за этого пострадает Украина – Гозман

Это очень плохо, это означает: либо их истерика дошла до совсем высокого уровня, либо это — война.

– Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе. Чего теперь ждать от российско-американских отношений?

– Развиваться они будут очень плохо, потому что вне зависимости от того, почему Трамп принял это решение, то, как он это сделал, наложит отпечаток на все их отношения, пока они оба у власти. Потому что президент США это сделал крайне оскорбительно.

Самолет Путина уже был в воздухе, он уже летел на встречу. В Госдепе США подтвердили встречу президентов, а после этого Трамп через Twitter говорит, что нет, не будем мы встречаться. Это было сделано в предельно оскорбительной форме. И президент России не может на это не отреагировать, ни один президент не может.

Такая форма отказа резко осложняет возможности для каких-то дальнейших коммуникаций между США и РФ. Она толкает Путина к более жесткой позиции по Азовскому морю, потому что, если представить, что российский президент сейчас отпустит украинских моряков, все скажут, что он испугался Трампа. Он не может на это пойти. И если раньше был какой-то шанс, чтобы их отпустили, то сейчас такого шанса уже нет. Теперь РФ будет давить до конца, просто потому, что было нанесено такое оскорбление. Думаю, что от такой формы отказа от встречи на самом деле проиграли все.

Таким поведением Трамп дал пощечину президенту России на глазах у всего мира. Если он отменил встречу, и даже из-за ситуации в Керченском проливе,то, как мне кажется, нельзя наносить личные оскорбления. А это личное оскорбление.

– Чем может ответить Путин?

– Пока у них ответ не готов, потому что это стало полной неожиданность для них. Сейчас у них нет никаких других вариантов, кроме как обострение конфликта, в том числе и в Украине. И, кроме того, они будут сейчас пробовать вбивать клин в отношения Америки с Европой, они будут пытаться мстить Америке. Думаю, что реально пострадавшими от этого будут украинские моряки и Украина в целом.

– Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзе Абе в ходе встречи в Сингапуре 14 ноября договорились об активизации российско-японских переговоров по мирному договору на основе декларации 1956 года. Между странами может быть достигнуто соглашение о передачи Японии части Курильских островов, которые были аннексированы РФ. Как вы считаете, Путин пойдет на такой шаг и заключит мировую с Японией?

– Знаете, совершенно неясно, чем это может закончиться, но совершенно ясно, что та международная враждебность, с которой мы все столкнулись, разумеется, в силу собственного поведения российской власти, становится для руководства нашей страны совершенно непереносимой, и наше начальство ищет любые пути, чтобы прорвать эту блокаду.

В связи с этим может быть, что Владимир Владимирович, как человек умный и решительный, мог бы пойти на такой шаг, как передача островов Японии. Это оригинальный шаг, потому что никогда наша страна ничего не хотела отдавать публично. Единственное, по-тихому передали Китаю Даманский остров, и совершенно непонятно, зачем там тогда гибли наши солдаты?

Курилы — это тяжелый вопрос, и для российских властей создается очень тяжелая внутриполитическая задача, которая может вызвать возмущение. Столько лет пропаганды, а теперь все нужно представить в совершенно ином ключе — это сделать сложно. Тем не менее Путин может на это пойти, потому что ему крайне необходимо прорвать изоляцию.

Разумеется, будут поставлены условия о неразмещении войск, не только НАТО и американских — это премьер-министр Японии уже пообещал, но в том числе и любых других. Думаю, что Япония готова заплатить очень много, хотя бы за те два острова из четырех. И если президент РФ пойдет на это, то это будет тот редкий случай, когда я отнесусь к его действиям с полным одобрением.

– Проигрыш России в Интерполе, как вы считаете, насколько важным было для России, чтобы их представитель Александр Прокопчук стал главой международного правоохранительного ведомства и что этот скандал означает для Кремля?

– Это серьезное поражение. Это очередной щелчок по носу, которых России надавали уже очень много. Это свидетельство крайне ужасного имиджа России, ей не верят. Вполне вероятно, что данный, конкретный генерал вполне достоин этой должности, но нет.

И это ведь не только недоверие Путину. Международные чиновники высшего уровня, когда заступают на подобную должность, перестают быть гражданами чужой страны, их лояльность отменяется, такие вот наднациональные люди. Они не могут подчиняться власти своей страны, пока находятся на этом посту.

Все понимают, что в нашем случае это не так, что этот генерал останется в вертикали, и в этом тоже недоверие. И я думаю, что в этом смысле это проигрыш России как государства, но выигрыш народа, потому что мы, как граждане России, заинтересованы в том, чтобы Интерпол существовал как независимая организация, чтобы это не было продолжением МВД.

Вот наша страна лидирует по подаче исков в Страсбургский суд, потому что у нас с правами человека есть проблемы и люди ищут там справедливости. Представьте, что в Страсбурге все судьи из России, зачем нам туда обращаться? То же самое с Интерполом, поэтому меня скорее радует эта ситуация.

– Члены оборонного комитета Совета федерации направили предложение в адрес Совета безопасности РФ обновить ядерную доктрину. Эксперты побаиваются, что в новую редакцию доктрины могут внести пункт о возможности превентивного ядерного удара. Как вы считаете, есть ли такая угроза?

– Смотрите, есть этот пункт или нет, он ни к чему никого не обязывает, если президент РФ со своим окружением примет решение о нанесении превентивного ядерного удара, то он его нанесет вне зависимости от того, есть эта концепция или нет.

К сожалению, предложение пересмотра ядерной стратегии возникло не на пустом месте, это появилось в контексте того, что они собираются реабилитировать войну в Афганистане, сказать, что все было сделано правильно и отказаться от осуждения, сделанного их предшественниками в СССР.

То есть государство не видит никакой возможности для консолидации народа, обеспечения стабильности, кроме вот такого безумного милитаризма. Понимаете, реабилитация Афганской войны, это как если бы Бундестаг принял решение, что аннексия Судет или аншлюс Австрии были правильными действиями в интересах немецкого народа, – какой вой бы поднялся во всем мире.

Вот сейчас наша Дума готовится принять такое решение по Афгану, и в контексте этой милитаризации — это очень опасная вещь, которая говорит об одном: у наших руководителей нет никаких идей, кроме идеи противостояния всему миру.