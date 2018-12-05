Словакия выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже 2 5.12.2018, 13:36

Дипломат состоял в аппарате военного атташе РФ.

Словакия выслала из страны российского дипломата. Об этом сообщил в среду журналистам премьер-министр республики Петер Пеллегрини. Брифинг транслировали братиславские сетевые каналы, сообщает ТАСС.

"На основе информации, полученной от военной разведки, 22 ноября 2018 года был выслан дипломат из аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии. Он был объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО", - заявил премьер.

Российский дипломат покинул словацкую территорию в течение 48 часов после того, как был объявлен персоной нон грата.