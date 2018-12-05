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Румас: Знаю, кто станет новым владельцем минского «Динамо»

  • 5.12.2018, 13:44
Сергей Румас
Фото: tut.by

Глава АБФФ знает, кому Юрий Чиж передаст столичную команду.

Глава АБФФ Сергей Румас сказал, что знает, кто станет новым владельцем минского «Динамо», пишет «Трибуна».

– Нынешний год в белфутболе стал годом перемен. К сожалению, не стало Анатолия Капского. Заканчивается эпоха вашего пребывания в АБФФ, Юрий Чиж вот-вот передаст «Динамо» новому владельцу. Вы разговаривали с Юрием Александровичем по этому поводу?

– Нет, не разговаривал. Вообще, сейчас у меня меньше времени для футбола. Даже если Юрий Александрович уйдет, клуб-то останется. Поверьте, минское «Динамо» никуда не денется.

– Знаете, кто станет новым владельцем минского «Динамо»?

– Знаю, но не скажу, – сказал Румас.


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