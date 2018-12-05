«Докатились – белорусов, самую трудолюбивую нацию, «тунеядцами» называть» 2 5.12.2018, 13:54

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Почему проще сходить на акцию протеста, чем в «одно окно».

С 1 декабря в Беларуси запустили базу данных людей, «не занятых в экономике». Любой житель страны может проверить, есть он в списках иждивенцев или нет. Легко ли это сделать, узнавала журналистка Intex-press:

«Так как 1 декабря был выходным днем, проверять, не попала ли моя фамилия в списки социальных иждивенцев, я отправилась утром в понедельник, 3 декабря.

За несколько дней до появления этой базы чиновники заявили, что логин и пароль для входа в систему будут выдавать в службе «Одно окно», поэтому я пошла в горисполком, где эта служба находится.

К моему удивлению, из «Одного окна» меня отправили в кабинет №103, где работает комиссия по содействию занятости.

– Все вопросы по незанятым к ним, – ответила сотрудница «Одного окна», когда я сообщила о цели своего визита.

«Вы у нас пока первая»

В кабинете комиссии, где я спросила логин и пароль для входа в базу неработающих, меня попросили присесть, и, судя по озабоченности специалиста, я поняла, что с выполнением моей просьбы могут возникнуть проблемы. Мне сказали, что логин и пароль выдают в службе «Одно окно», но получить их пока невозможно, так как система не загружается.

– Все написали, что все работает, но тут не все так просто, – сказала сотрудница и начала что-то искать в компьютере, перебирать документы, лежавшие у нее на столе. – Вы у нас пока первая. Я попробую сама посмотреть, есть ли вы в базе.

Через пару минут она попросила мой паспорт, опять принялась что-то набирать на компьютере, а потом со словами «ничего не получается» посоветовала прийти позже.

Когда я покидала кабинет, в коридоре желающих посетить комиссию с той же целью, что и я, не было.

В базе нет, но телефон оставьте

Во вторник, 4 декабря, в 9 часов утра я снова была в горисполкоме. Сразу пошла в кабинет комиссии, которая занимается занятостью. И на этот раз ни до, ни после меня желающих проверить, есть ли его фамилия в базе тунеядцев, не было.

В комиссии меня вспомнили и обрадовали, что «база уже открывается». Пока специалист вводила мои паспортные данные в компьютер, я поинтересовалась, как быть людям, которые живут за границей: как им проверить, есть ли их фамилия в списках незанятых людей. Сотрудница комиссии ответила, что можно написать электронное письмо им на почту, указать паспортные данные (идентификационный номер, адрес регистрации и т.п.), и комиссия ответит, есть ли этот человек в списках незанятых.

Прошло несколько минут, и я получила ответ: в базе «тунеядцев» меня нет. Я поблагодарила за оперативность, уже собралась уходить, но специалист попросила меня сообщить свой контактный телефон.

– Это так, на всякий случай, мало ли, – пояснила она.

Я продиктовала. Все мои данные – ФИО, адрес и номер телефона записали на отдельном листе. Для чего им нужны все эти сведения, если я не тунеядец – непонятно.

«Докатились»

Проходя мимо окошка службы «Одно окно», я решила уточнить, заработала ли система и могут ли мне выдать логин и пароль для входа в базу тунеядцев.

Около 20 минут мне пришлось стоять в очереди. Передо мной пожилая женщина долго консультировалась у специалиста, а потом уточнила у него, действительно ли заключать договоры найма жилых помещений скоро надо будет не в «Одном окне», а в Едином расчетно-справочном центре.

– А вы тогда чем будете заниматься? Тунеядцев считать? Докатились. Белорусов, самую трудолюбивую нацию, тунеядцами называть, – сказала она, уходя.

Когда я подошла к окошку и сказала, что мне нужен логин и пароль для входа в базу тунеядцев, работница «Одного окна» сказала, что по техническим причинам сделать это пока невозможно и посоветовала сходить в кабинет комиссии, где мне сообщат, в базе я или нет».

Приключения журналистки наводят на логичную мысль: проще сходить на акцию протеста с требованием отменить декрет о «тунеядцах», чем в «одно окно».