В Украине внесли законопроект о прекращении двусторонних договоров с РФ
- 5.12.2018, 14:17
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Депутаты предлагают расторгнуть договоры, заключенных с государством-агрессором.
В Верховной Раде 4 декабря зарегистрировали законопроект № 0206-1 о прекращении двусторонних договоров с Россией, сообщает "Гордон".
Инициаторы документа – внефракционные народные депутаты Юрий Левченко, Андрей Ильенко, Михаил Головко, Олег Осуховский и Александр Марченко, которые представляют партию "Свобода", – предложили внести соответствующие изменения в закон "О международных договорах Украины".
Нардепы считают, что в ст. 24 действующего закона необходимо добавить ч. 4.
Депутаты предлагают следующее ее содержание (.doc): "Прекращение двусторонних международных договоров Украины, заключенных с государством-агрессором, осуществляется на основании нормативно-правового акта Верховной Рады Украины о признании такого государства агрессором без принятия дополнительных нормативно-правовых актов, предусмотренных ч. 2 этой статьи".
Сегодня документ передан в Комитет Верховной Рады по иностранным делам для ознакомления.
"Целью законопроекта является прекращение действия международных договоров Украины с государством-агрессором, поскольку последняя их в любом случае не соблюдает, а выполнение Украиной своих обязательств перед агрессором является попустительством его политики", – говорится в пояснительной записке.