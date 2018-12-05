В Украине внесли законопроект о прекращении двусторонних договоров с РФ 5.12.2018, 14:17

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Депутаты предлагают расторгнуть договоры, заключенных с государством-агрессором.

В Верховной Раде 4 декабря зарегистрировали законопроект № 0206-1 о прекращении двусторонних договоров с Россией, сообщает "Гордон".

Инициаторы документа – внефракционные народные депутаты Юрий Левченко, Андрей Ильенко, Михаил Головко, Олег Осуховский и Александр Марченко, которые представляют партию "Свобода", – предложили внести соответствующие изменения в закон "О международных договорах Украины".

Нардепы считают, что в ст. 24 действующего закона необходимо добавить ч. 4.

Депутаты предлагают следующее ее содержание (.doc): "Прекращение двусторонних международных договоров Украины, заключенных с государством-агрессором, осуществляется на основании нормативно-правового акта Верховной Рады Украины о признании такого государства агрессором без принятия дополнительных нормативно-правовых актов, предусмотренных ч. 2 этой статьи".

Сегодня документ передан в Комитет Верховной Рады по иностранным делам для ознакомления.

"Целью законопроекта является прекращение действия международных договоров Украины с государством-агрессором, поскольку последняя их в любом случае не соблюдает, а выполнение Украиной своих обязательств перед агрессором является попустительством его политики", – говорится в пояснительной записке.