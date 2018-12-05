Неужели Путин уходит в отставку? 6 Денис Мещерский

5.12.2018, 14:26

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Не читайте до обеда советских газет.

Утром встал, приготовил себе бутерброд, налил кофе, случайно включил передачу «Вести недели» с Дмитрием Киселевым от 2 декабря. «Случайно» включил не с начала. Слушаю и не верю ушам своим. Выступает Путин на саммите G20 в Аргентине. Цитата: «Всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике. Виноваты не они. Виноват внешний агрессор. И в обнищании народа виноват внешний агрессор, и в том, что концы с концами не сходятся в государственном бюджете, нужно все время с протянутой рукой стоять…»

Бутерброд выпал у меня изо рта, еле прокашлялся. Галактика перевернулась, думаю: неужели Путин признает свои ошибки и решил вот так, перед всем миром, на саммите G20 покаяться, признать свою вину и уйти в отставку?! На миру и смерть красна?

К сожалению, мысль человеческая намного быстрее слов. Размечтался. Дальше стало понятно, что он, естественно, говорил об Украине и ее руководстве. Жаль.

А слова-то как четко характеризуют то, что делает в России Кремль со своим главарем Путиным. Попутно там же посмотрел, как президент России здоровался с наследным принцем Саудовской Аравии. Второй раз поперхнулся бутербродом. Такое приватное приветствие я видел только в сериалах и фильмах про «крутых пацанов», но не на международных встречах. Почему-то сразу вспомнилось убийство журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Выключил Киселева и доел бутерброд. Еще раз убедился в справедливости знаменитой фразы, сказанной профессором Преображенским в «Собачьем сердце» Булгакова: «Не читайте до обеда советских газет».

Денис Мещерский