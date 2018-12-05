В Минске создали антипремию для чиновников 5 5.12.2018, 14:29

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Организаторы планируют тонко высмеять чиновников.

Международный фестиваль документального кино Watch Docs Belarus и телеканал "Город для горожан" создают антипремию для чиновников. Она будет называться "WATCH DOCS пометил", cообщает Еврорадио.

"Мы хотим защищать права человека не только с помощью показа фильмов и обсуждений, но и действием, отмечая (помечая) медалью "за выдающиеся заслуги в области прав человека" отдельные органы, структуры, инициативы или их представителей", — говорят организаторы.

Гражданам предлагается подать заявку, в которой будут указаны следующие позиции:

1. государственный орган, ведомство или предприятие;

2. конкретный факт нарушения прав

3. описание "заслуги" номинанта и ссылка на публикацию в СМИ о действии/бездействии, чтобы можно было проверить этот факт.

Организаторы планируют не заклеймить позором чиновников, а тонко высмеять их. Представителей ведомств, отмеченных антипремией, пригласят на вручение медали во время закрытия фестиваля (16 декабря в 15.00, кинотеатр "Мир").