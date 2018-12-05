В Минске создали антипремию для чиновников

В Минске создали антипремию для чиновников5
- 5.12.2018, 14:29
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Организаторы планируют тонко высмеять чиновников.
Международный фестиваль документального кино Watch Docs Belarus и телеканал "Город для горожан" создают антипремию для чиновников. Она будет называться "WATCH DOCS пометил", cообщает Еврорадио.
"Мы хотим защищать права человека не только с помощью показа фильмов и обсуждений, но и действием, отмечая (помечая) медалью "за выдающиеся заслуги в области прав человека" отдельные органы, структуры, инициативы или их представителей", — говорят организаторы.
Гражданам предлагается подать заявку, в которой будут указаны следующие позиции:
1. государственный орган, ведомство или предприятие;
2. конкретный факт нарушения прав
3. описание "заслуги" номинанта и ссылка на публикацию в СМИ о действии/бездействии, чтобы можно было проверить этот факт.
Организаторы планируют не заклеймить позором чиновников, а тонко высмеять их. Представителей ведомств, отмеченных антипремией, пригласят на вручение медали во время закрытия фестиваля (16 декабря в 15.00, кинотеатр "Мир").