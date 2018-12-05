На Могилевщине жители общежитий добились существенного уменьшения платы за жилье 5 5.12.2018, 14:48

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Фото: svaboda.org

Чиновники испугались недовольства жителей общежитий.

В областном управлении жилищно-коммунального хозяйства заявляют, что введенная весной плата за пользование жилыми помещениями уменьшена на 80%, передает «Радыё Свабода».

Этот платеж привел к росту платы за общежития и вызвал недовольство жителей.

Немало их отказывались его оплачивать, так как считали, «завышенным и необоснованным». На встречах жильцов звучали призывы выйти к облисполкому с протестом.

Областное управление ЖКХ: для владельцев общежитий ввели границу повышения оплаты

Проект решения о понижающем коэффициенте для общежитий готовило областное управление ЖКХ. Его рассматривали в облисполкоме 3 декабря. После юридической экспертизы в Министерстве юстиции и опубликования оно вступит в силу.

Начальник планово-финансового отдела областного управления ЖКХ Ирина Петроченко говорит: после его вступления в силу владельцы не смогут повышать оплату за пользование жилыми помещениями общежитий выше коэффициент 0,2. Раньше у них была возможность по согласованию с исполнительной властью выставлять этот коэффициент к 1.

«В зависимости от коэффициента будет уменьшена и сумма оплаты, - отметила Ирина Петроченко. - Тем, у кого был коэффициент 1, оплата уменьшается на 80 процентов».

Пока в Могилеве и Бобруйске за блок размером 39 квадратных метров (две комнаты, душевая, туалет и общая кухня) семья из четырех человек платит до 70 рублей, в райцентрах - до 50, в сельской местности - до 20. После введения понижающего коэффициента , чтобы определиться с оплатой, эти суммы следует разделить на четыре, говорят в областном управлении ЖКХ.

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Житель общежития: введение понижающего коэффициента - уступка облисполкома

Жители заявляют, что оплата за общежития на Могилевщине - самая высокая в Беларуси и не соответствует их доходам. Значительная часть прописанных - это семьи с малолетними детьми, а также пенсионеры.

Инициативные жильцы собрали более тысячи подписей, чтобы оплату за пользование жилыми помещениями в общежитиях упразднили «как антисоциальную и ту, что создает напряжение в обществе». Свою позицию они доказывали на приеме первому заместителю председателя облисполкома Олегу Чикиду. По словам активиста Олега Аксенова, который был на встрече, чиновник дал подчиненным 16 поручений, чтобы те разобрались в ситуации. Отменить же нововведения Чикида отказался.

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Введение понижающего коэффициента, по мнению активиста, - уступка облисполкома. Он напоминает, что в обращении к чиновникам жители общежитий, кроме отмены платы за пользование жилыми помещениями, требуют разрешения на:

- Открытие персональных счетов для общежитий, которые аккумулировали бы собранные с жителей средств.

- Создание советов самоуправления в общежитиях с полномочиями решать, на какие нужды расходовать деньги.

Аксенов отмечает: сейчас сложно разобраться, «куда исчезают такие средства». Он заявляет, что ремонтируют свое жилье в общежитиях сами люди, но это не учитывается при оплате.

Владельцы общежитий: денег на их содержание нет

Коммунальщики обосновывали введение платы за пользование жилыми помещениями тeм, что содержание общежитий убыточно для организаций, которые ими обладают. Обещали, что средства пойдут на улучшение условий проживания в общежитиях.

До введению такого платежа жители общежитий платили только за коммунальные услуги. Кроме того, из людей высчитывали плату за пользование лифтом, санитарное содержание вспомогательных помещений и обращение с твердыми коммунальными отходами.

В Могилеве областное управление МЧС обнаружило грубые нарушения правил пожарной безопасности в 14 общежитиях.

Экономический суд Могилевской области удовлетворил заявления спасателей о приостановлении деятельности 11 общежитий. Согласно решению суда, владельцы должны отселить из них людей, пока не исправят нарушения.