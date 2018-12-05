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Евросоюз одобрил санкции против организаторов «выборов» в ОРДЛО

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  • 5.12.2018, 14:39
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Под санкции попали девять человек.

Послы Европейского Союза сегодня одобрили введение санкций в отношении девяти человек, ответственных за организацию так называемых выборов в ОРДЛО. Об этом в своем Twitter написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает gordonua.com.

"Послы ЕС решили ввести санкции в отношении девяти человек, ответственных за организацию "выборов" на востоке Украины в ноябре. Министры иностранных дел стран ЕС утвердят решение 10 декабря", – сообщил журналист.

Он не назвал фамилии людей, которые попали под санкции.

11 ноября на подконтрольных боевикам территориях Донецкой и Луганской областей прошли "выборы депутатов народных советов и глав республик".

Президент Украины Петр Порошенко назвал эти "выборы" фейковыми. В прокуратуре Донецкой области напомнили, что причастным к организации "выборов" на Донбассе грозит пожизненное лишение свободы.

"Выборы" в ОРДЛО раскритиковали Евросоюз и США. Представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявила, что они нарушают международное право и подрывают обязательства, взятые в рамках Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе. Посольство США в Украине отметило, что выгоду от "бутафорских выборов" в ОРДЛО получат только приспешники России на востоке Украины.

По данным СБУ, жителей оккупированных территорий заманивали на "выборы" дешевыми продуктами – их продавали возле "избирательных участков".

По предварительным данным, опубликованным боевиками, в гонке лидируют действующие главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник – оба набрали более 60% голосов, явка избирателей якобы составила около 80%.


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