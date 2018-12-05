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Байден назвал себя самым квалифицированным кандидатом на пост президента США

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  • 5.12.2018, 14:58
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Джо Байден
Фото: Anadolu Agency/Getty Images

Он скоро примет решение о вступлении в предвыборную борьбу.

Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что в случае выдвижения был бы самым квалифицированным претендентом на пост президента Соединенных Штатоа, пишет gordonua.com.

"На мой взгляд, я самый квалифицированный человек на пост президента в стране. Над проблемами, с которыми сталкивается сегодня наша страна, я работал всю свою жизнь: это положение среднего класса и внешняя политика. Но мы с семьей должны вместе решить, готовы ли мы к этому. Мы все делаем вместе, как семья", – заявил Байден 3 декабря, выступая в Монтане в рамках тура в поддержку своей книги "Пообещай мне, папа".

Байден, который два срока был вице-президентом при президенте Бараке Обаме, заявил, что планирует принять решение о вступлении в предвыборную борьбу в течение срока от шести недель до двух месяцев.

"Мой сын оставил мне двух внуков, которые меня любят и хотят, чтобы я был рядом. Я хочу быть с ними, заботиться о них, поэтому нам нужно решить, можем ли мы, как семья, взять это на себя", – добавил экс-вице-президент.

Он рассказал, что смерть его старшего сына Бо Байдена в 2015 году от рака мозга помешала ему баллотироваться на президентский пост в 2016 году.

Байден был вице-президентом США с января 2009-го по январь 2017 года при тогдашнем президенте Бараке Обаме. До избрания вице-президентом он был сенатором США от штата Делавэр. Впервые сенатором Байден стал в возрасте 30 лет (минимальный возраст в США, чтобы стать сенатором) и с тех пор переизбирался от штата Делавэр.

Выборы президента США пройдут в 2020 году.


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