«Трутни отчитаются за каждый кирпичик в дроздовских хатах» 13 5.12.2018, 15:01

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Белорусы знают, кто настоящий тунеядец.

1 декабря в Беларуси начала работать пробная база «тунеядцев». Самое интересное, что «письма счастья» начали приходить даже работающим белорусам. Дальше - больше. В «тунеядцы» записали даже тех, кто платит подоходный налог.

Министр труда Ирина Костевич заявила, что в базу попали данные 500 тысяч белорусов. Напомним, что в прошлый раз под действие декрета попали 470 тысяч человек. Получается, что, несмотря на все «ярмарки вакансий», «колоссальную работу», о которой рапортовали чиновники на местах, приказы Лукашенко «трудоустроить даже любовниц и любовников», количество «тунеядцев» только выросло.

«Тунеядский» декрет стал одной из самых популярных тем на нашем сайте. Cайт Сharter97.org приводит некоторые из них:

«Неплохую отвлекуху придумали прикорытные от проблем насущных, от воровства, коррупции. Своеобразная форма обороны. Выйдет это им боком . И прошлая «тунеядская» кампания будет вспоминаться легким чихом . Перелом уже идет. Каждый получит по заслугам . Отчитываться им придется за каждую копеечку, за каждый кирпичик в дроздовских хатах. Нюх у них притуплен. Никуда не денутся».

«Чинуша - это не только жутко прожорливый паразит, но и бездарь. Чинушу ничему плодотворному не научить. Единственное, в чем они профи - лизоблюдство, подхалимство, угодничество, прочая погань. Это единственное средство и инструмент чинуши в обеспечении себе жирной и сладкой жизни за счет нас».

«Что хорошего могут придумать наши чиновники. Так называемые"слуги народа", во главе с недалёким колхозником ненавидящим свой народ.Посмотрите внимательно на этих кивал, когда они ходят за ним следом.Просто противно смотреть на эти бессмысленные рожи!Люди, мы, наши дети, ничего им не должны и не обязаны. Они просто нас пытаются уничтожить. Народ, проснитесь, пора прекратить этот беспредел!!!»

«Обанкротившийся режим пытается выжить путем высасывния бабок с населения. Это и дорожный налог, и тунеядцы, и повышение цен на ЖКХ...

При этом владельцы домов в Дроздах пытаются избавиться от них за лимоны долларов. Откуда бабки???

Устроились, окопались прикорытники . Не вы первые и последние посчитали себя выше Творца. Все будет как всегда».

«500000 «тунеядцев» - это сила... Каждый пусть выйдет из 500000 тысяч хотя бы на час. В каждом городе».

«Откуда у дроздунов коттеджи по миллиону и больше долларов? Какие это у них зарплаты, что им дают такие кредиты?

Откуда такие машины дорогущие у слуг народа? Как гражданин Беларуси я могу прийти в любой белый дом на районе, пусть мне чиновники предоставят бумаги о своих доходах и расходах».

«Проверить каждого и всю семью, что на жене есть, что на теще и тесте и т.д. Они же на себя не пишут имущество, а все на родственничков, вот и проверять всех, а потом посчитать, какие суммы получаются на всю семью и какая у кого зарплата. Хватит терпеть этих трутней!», - пишут читатели Сharter97.org.