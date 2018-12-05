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Турчинов: Испытания ракет доказали, что Украина способна защитить свои рубежи на Черном и Азовском море

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  • 5.12.2018, 15:09
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ВСУ могут противостоять агрессии как с моря, так и с воздуха.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после окончания испытаний на военном полигоне в Одесской области, сообщили в пресс-службе СНБО, передает censor.net.

По его словам, во время испытаний были достигнуты важные результаты, в частности, проведена успешная летная проверка украинских крылатых ракет и отработана береговая оборона с помощью модернизированного ракетного комплекса С-125.

"Задача, которая была поставлена сегодня для крылатых ракет, - проверка на дальность и точность поражения надводных целей", - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что цель была уничтожена на расстоянии 280 километров.

Турчинов сообщил, что для проверки результатов поражения целей на большой дальности была задействована авиация, а также оборудован специальный пункт на острове Змеиный.

Кроме того, Турчинов сказал, что для усиления береговой обороны осуществлена проверка точности и надежности поражения плавсредств условного противника ракетными комплексами С-125, прошедшими глубокую модернизацию на предприятиях украинского ОПК.

"По результатам поражения плавсредств, модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось 8 пусков, во время которых было уничтожено 8 надводных целей. Это очень хороший результат, доказывающий, что эти модернизированные комплексы способны обеспечить надежную защиту от агрессии как с воздуха, так и с моря, и значительно усилят береговую оборону Черноморского и Азовского побережья ", - подчеркнул Турчинов.

После завершения испытаний Секретарь СНБО Украины провел совещание с ведущими разработчиками ракетной техники и военным руководством для определения приоритетных направлений усиления защиты Черноморско-Азовского региона. Совещание состоялось в новом командно-штабном передвижном специальном телекоммуникационном комплексе, задействованном для координации ракетных стрельб.


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