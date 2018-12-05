закрыть
5 декабря 2018, среда, 17:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Три жизни Теодора Нарбута

  • 5.12.2018, 15:22
Теодор Нарбут

Чем известен белорусский шляхтич, возрождавший историю ВКЛ.

Военный инженер-фортификатор, не имевший себе равных среди современников, волею судьбы становится археологом и историком, фольклористом и литератором – и вновь добивается успеха уже на новом поприще. Сегодня вспоминаем Теодора Нарбута, который умер 26 ноября 1864 года, пишет planetabelarus.by.

ЖИЗНЬ ПЕРВАЯ, ВОЕННАЯ

Летом 1803 года по Петербургскому тракту в столицу Российской империи скакал 19-летний выпускник физико-математического факультета Виленского университета Теодор Матеуш Нарбут. Вскоре, блестяще сдав экзамены в кадетский корпус, он поступил на отделение, готовившее военных инженеров-фортификаторов. Всего два года спустя, после успешно проведенных гидротехнических работ на Немане, Нарбуту досрочно присвоили звание подпоручика. В 1806–1807 годах молодой офицер принимал участие в русско-французской кампании, а в 1808–1809-м – в Русско-шведской войне.

После тяжелой контузии Нарбута откомандировали в распоряжение военного министра Барклая-де-Толли. В те годы вся Европа следила за действиями Наполеона, во всеуслышание мечтавшего о мировом господстве. Понимая, что войны не избежать, Россия начала готовиться к ней, и первым делом было решено построить на западных границах государства несколько новых крепостей. В 1810 году Нарбута направили в район между Могилевом и Рогачевом с поручением найти подходящее место для сооружения фортификации.

Нарбут проанализировал особенности ландшафта и предложил вариант, многим показавшийся неожиданным, – строить крепость под Бобруйском. Он составил детальный план, с которым выступил перед начальством. 10 августа 1810 года император Александр I утвердил проект цитадели на Березине. И уже в июле 1811-го возведенная ударными темпами крепость была причислена к оборонным сооружениям первого класса. Теодор Нарбут, руководивший земляными работами, усиливший и без того неприступную фортификацию замаскированными «волчьими ямами», выкопанными для борьбы с конницей противника, и системой подземных ходов, позволявшей напасть на врага с тыла, был награжден орденом Святой Анны и произведен в штабс-капитаны.

«Ни одна крепость России не являлись столь полезною, как Бобруйская в 1812 году», – писал генерал-майор Михайловский. Более четырех месяцев ее малочисленный гарнизон сдерживал натиск 20-тысячного французского войска. Именно под защитой Бобруйской крепости командующий 2-й русской армией Багратион смог дать отдых солдатам, переформировать подразделения, пополнить боезапас и затем соединиться с 1-й армией Барклая-де-Толли.

Что касается Нарбута, то, казалось бы, столь успешно начавшаяся военная карьера неожиданно прервалась. Накануне войны 1812 года дала о себе знать контузия, полученная в шведскую кампанию. Штабс-капитан почти потерял слух и вынужден был подать в отставку. Он поселился в родовом имении Шавры Лидского уезда, где посвятил всего себя новому занятию – изучению истории древнего государства белорусов, Великого княжества Литовского.

ЖИЗНЬ ВТОРАЯ, НАУЧНАЯ

Первое знакомство молодого инженера-фортификатора с самобытным белорусским фольклором произошло еще на Немане. Чуть позже, в годы строительства Бобруйской крепости, Нарбут начал записывать древние предания и легенды, услышанные от местных жителей. В тот же период он – пока еще из любопытства – стал проводить археологические раскопки, собирать старинные книги и документы. Полвека спустя личная библиотека Нарбута считалась одной из самых богатых в белорусском крае.

На основе собственного собрания копий исторических актов Нарбут подготовил индекс исторических памятников Великого княжества Литовского. В 1818 году вышло его исследование «Про курганы», в котором ученый впервые в Беларуси назвал курганы местами древних захоронений. Сведения о таинственном погребальном обряде наших предков Нарбут собирал на Могилевщине, Гродненщине и в Приднепровье. Вскоре вышел еще один труд, посвященный легендарному княжеству Дайнова, основанию Лиды и Лидскому замку.

Основной труд Теодора Нарбута – «История литовского народа» (напомним, что именно белорусов до ХIХ века называли литвинами, тогда как нынешних литовцев именовали жамойтами) – в то время крупнейшая по объему (целых девять томов!) и первая история ВКЛ, обособленная от истории Польши. Повествование доведено до 1569 года, когда Польское королевство и Великое княжество объединились в федеративное государство – Речь Посполитую.

Еще одна заслуга Нарбута в том, что именно он ввел в научное употребление «Хронику Быховца», в которой содержатся данные, коих нет ни в одном другом источнике (особенно подробно изложены события начала XVI века). В 1834 году помещик Волковысского уезда Быховец переслал Нарбуту обнаруженную у него в библиотеке неизвестную доселе хронику. Ученый активно использовал новый источник для своего исследования, а в 1846 году издал хронику в полном объеме, дав ей название по имени владельца – «Хроника Быховца». Любопытно, что сам помещик (это видно из его писем Нарбуту) никогда не читал хронику, получившую его имя.

Уже в ХХ веке некоторые историки высказали предположение, что «Хроника Быховца» является плодом фантазии Нарбута, поскольку утерянную сразу после опубликования рукопись, кроме него, никто из ученых не видел. И лишь после того как в библиотеке Академии наук Литовской ССР были обнаружены письма Быховца Нарбуту, в которых тот сообщал о пересылке рукописи, «Хронику» окончательно признали легитимной.

ЖИЗНЬ ТРЕТЬЯ, ВЕЧНАЯ

В переводе с древнепрусского языка слово «нарбут» означает «семьянин». Согласно родословной, разработанной самим ученым, старинный род Нарбутов начинается с ХV века от князей Шуйских, а легендарная часть – с Х-го. О четырнадцати представителях этого рода есть статьи в Белорусской исторической энциклопедии, об одиннадцати – в Польском биографическом словаре.

В 1863 году двое сыновей и дочь Теодора Нарбута приняли участие в национально-освободительном восстании под руководством Калиновского. Один из них был убит, других ждала ссылка и каторжные работы. Жена, Кристина Нарбут, за поддержку повстанцев также была выслана вглубь России. Старого, глухого Теодора отправили в Вильню под надзор полиции, где он и умер в ноябре 1864 года.

Теодор Нарбут обрел вечную жизнь в своих произведениях, в бастионах Бобруйской крепости, в потомках. Именем одного из них – Станислава Нарбута, открывшего лечебницу и основавшего пожарную дружину в Браславе, при его жизни была названа улица в этом местечке. Имя самого Теодора Нарбута сегодня носят улицы в Бобруйске и Вильнюсе. А еще Нарбут спроектировал новый костел в деревне Эйшишки, сооруженный в 1847 году на месте разрушенного храма ХIV века. В нем по сей день верующие вспоминают старого архитектора и молятся за всех нас.


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип