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С белоруса требовали 15 тысяч рублей за электричество на даче

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  • 5.12.2018, 15:40
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Чиновники говорят, что ошиблись.

В конце ноября СМИ писали о белорусе, который купил участок и построил там дом. Казалось бы, обычная история − но чиновники неожиданно потребовали с него 15 тысяч рублей компенсации за электрификацию деревни в 60-е годы прошлого века. Как позже узнали журналисты tut.by, возникла ошибка, а Минстройархитектуры все разъяснил.

Суть в следующем − если человек не состоят на учете нуждающихся в улучшении жилья и при этом купил участок после вступления в силу указа №26 (от 14 января 2014 года), он должен возместить затраты. Те, кто состоят на учете, от этой платы освобождаются. Есть еще постановление №298 (от 1 апреля 2014 года), по которому компенсацию не платят те, кому земельные участки дали с внесением платы за право заключения договора аренды. Для остальных нюанс в том, что эти затраты уже включены в стоимость участка. То есть Сергею Ольшевскому никакие 15 тысяч рублей платить не надо, пишет kyky.org.

Однако есть исключение. Белорусы, которые не стоят на учете по улучшению жилья и купившие участок без аукциона (или на аукционе, но без указания стоимости сетей) после вступления в силу указа №26, обязаны заплатить компенсацию. Сергей, например, свой участок купил на аукционе.

Комментарий Сергея

Сергей Ольшевский рассказал, что после публикации материала с ним связались больше 20 человек с аналогичной проблемой: «Например, мне позвонил человек, который тоже построился в Столбцовском районе. Ему под его техусловия выделили электроснабжение на 15 кВт. И теперь за это ему нужно выплатить больше 20 тысяч рублей! Понятно, что таких людей по стране очень много и для многих такие «новости» стали настоящим шоком. Более того, выяснилось, что о компенсациях не во всех исполкомах до этого знали. И только после публикации начали делать запросы в облисполкомы».

Сергей считает, что в постановлении есть ошибка, так как расчет нужно делать по каждому населенному пункту отдельно, а не по среднему тарифу района: «Неизвестно же ведь, что и в какой деревне строилось из инфраструктуры, почему человек должен платить за сети, которые есть в другом населенном пункте района?». Сейчас Сергей собирает всех, кто попал в такую ситуацию, и создает совместный документ с требованием об отмене постановления №298 Совмина.


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